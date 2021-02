'Pasažieru vilciens' pērn pārvadājis par 31,6% mazāk pasažieru

AS "Pasažieru vilciens" pagājušajā gadā pārvadāja 12,8 miljonus pasažieru, kas ir par 31,6% mazāk nekā 2019.gadā, intervijā aģentūrai LETA sacīja "Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš pauda, ka ļoti būtisks pasažieru skaita kritums bija 2020.gada aprīlī, kad pēc martā noteiktajiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētajiem ierobežojumiem pasažieru skaits saruka par 66%, salīdzinot ar 2019. gada aprīli.

Vienlaikus Grigulis atzīmēja, ka brīdī, kad ierobežojumi tika mazināti, pasažieru skaits strauji atjaunojās – augustā pasažieru skaits bija par 20% mazāks nekā tādā pašā periodā pirms gada, bet septembrī – par 15% mazāks.

Grigulis prognozēja, ka arī ilgtermiņā Covid-19 pandēmijai būs ietekme uz pasažieru plūsmu, jo daudziem par pierastu kļuvis attālināts darbs, tomēr arvien ir daudz nozaru, kurās nepieciešama cilvēku klātbūtne, līdz ar to, ja situācija normalizēsies, arī pasažieru skaits atkal varētu strauji pieaugt.

"Mums ir pretēja situācija, salīdzinot ar aviācijas biznesu, kur situācija ir smagākā. Iekšzemes pārvadājumos nav tādu ierobežojumu kā starptautiskajos, piemēram, karantīnas prasības pēc ierašanās no ārvalstīm vai negatīva Covid-19 testa nepieciešamība," situāciju nozarē skaidroja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Viņš kā pozitīvo tendenci izcēla arī to, ka starptautiskajiem pārvadājumiem samazinoties, pieaug iekšzemes tūrisms un pārvadājumi. Šī situācija varētu nākt par labu iekšējiem pārvadājumiem un uzlabot pasažieru plūsmu nākamajos gados.

Savukārt, runājot par uzņēmuma finanšu rezultātiem, Grigulis atzīmēja, ka kopumā apgrozījums pagājušajā gadā samazinājās, taču "Pasažieru vilciens" kā uzņēmums strādā ļoti regulētā tirgū. "Cenas mēs nenosakām, tās nav brīva tirgus cenas, tāpat mums nosaka, kur un cik bieži braukt. Strādājot šādā regulētā tirgū, jāatceras, ka valsts pārvadājumu tirgū uzņemas arī saistības. Samazinoties mūsu ieņēmumiem, valstij ir jāuzņemas lielāks kompensējamo zaudējumu apmērs. To mēs no pasūtītāja arī prasām, un visi zaudējumi tiek kompensēti," sacīja "Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs.

Tajā pašā laikā viņš atzina, ka situācija ir smaga, un kompānijai ir jānodrošina prasītie pārvadājuma apmēri, bet vienlaikus jānodrošina arī distancēšanās iespēja vilcienā. Izmaksu apmērs būtiski nesamazinās, vilcieni brauc, kur brauca, konduktori strādā, mašīnisti arī. Personāls, kas apkalpo tīklu, neskatoties uz to, ka samazinās pasažieru skaits, nav būtiski mainījies. "Pasažieru vilciens" ekonomē uz to, ka Covid-19 laiks ir licis digitalizēties un arī pasažieri arvien vairāk pāriet uz elektroniskajām biļetēm - būtisku daļa no biļetēm, kas iepriekš tika pirktas kasē, tiek pirktas caur "Pasažieru vilciena" mobilo aplikāciju.

Grigulis norādīja, ka 2020. gadā papildus nepieciešamais valsts finansējums "Pasažieru vilcienam", kas ir gan zaudējumu kompensācija par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, gan par pasažieru pārvadāšanu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, ir 9,7 miljoni eiro, kas ir par 5,2 miljoniem vairāk nekā 2019. gadā.

Jau vēstīts, ka "Pasažieru vilciena" apgrozījums 2020. gada deviņos mēnešos bija 32,142 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa bija 795 930 eiro.

Kompānija "Pasažieru vilciens" ir dibināta 2001. gadā. "Pasažieru vilciens" ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu Latvijas teritorijā. "Pasažieru vilciens" pieder valstij.