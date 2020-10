Pašizolācija joprojām nebūs jāievēro pēc atgriešanās no Grieķijas, Somijas, Igaunijas un Norvēģijas

Pašizolācija nebūs jāievēro, atgriežoties no Grieķijas, Somijas, Igaunijas un Norvēģijas, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atgriežoties no citām SPKC sarakstā neminētajām valstīm, pašizolācija būs jāievēro.

Patlaban pašizolācijas slieksnis ir pielāgots Latvijas aktuālajam divu nedēļu kumulatīvajam saslimstības ar Covid-19 rādītājam uz 100 000 iedzīvotāju, kas patlaban ir 121,82 gadījumi.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) vai Apvienotās Karalistes, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Urugvajas, Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes un Singapūras. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Vidējais ES un EEZ nedēļas rādītājs ir 360,2, kas nozīmē, ka regulārie pasažieru pārvadājumi nav atļauti uz valstīm, kur ir vairāk nekā 720,4 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Saskaņā ar SPKC informāciju, no pirmdienas, 2.novembra, regulārie pasažieru pārvadājumi būs aizliegti uz Vatikānu, Andoru, Čehiju, Beļģiju, Nīderlandi, Luksemburgu, Slovēniju, Šveici un Lihtenšteinu.