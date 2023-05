Pašreizējā koalīcija ir disfunkcionāla, uzskata Briškens

Ja koalīcija strādātu spēcīgi, saliedēti un realizētu tos uzstādījumus, kas ir valdības deklarācijā, tad šāda veida pārbaudījums – nespēja vienoties par vienotu Valsts prezidenta kandidātu – būtu pārvarams, bet pašreizējā koalīcija ir disfunkcionāla, tādu uzskatu pauda "Progresīvo" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.

Tāpat Briškens atzīmēja, ka patlaban atsevišķi koalīcijas partneri izjūt spriedzi, saprotot, ka nespēja vienoties par vienu kandidātu, nav vienīgais koalīcijas "ahileja papēdis". Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, kara apstākļos, Latvija nevar atļauties vāju valdību, uzsvēra "Progresīvo" frakcijas vadītājs.

"Progresīvie" uzskata, ka koalīcija ir pamatoti pelnījusi kritiku, arī frakcija nav to slēpusi strādājot opozīcijā. Vienlaikus "Progresīvie" sagaida no partijām, kas "visskaļāk vērpj intrigas", devu paškritikas par to, cik labi koalīcijai sokas ar darbu izpildi. Lūgts precizēt, kas ir viņa minētās partijas, kas vērpj intrigas, Briškens norādīja, ka tas ir dzirdēts gan no zemkopības ministra Didža Smita (AS), gan aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces (NA) un NA Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Raivja Dzintara.

Lūgts prognozēt, vai 31.maijā būs ievēlēts jauns Valsts prezidents, Briškens atbildēja izvairīgi, paužot, ka patlaban vēlas atturēties no jebkādām spekulācijām. "Progresīvo" frakcijas vadītājs uzsvēra, ka izskan dažādas baumas un spekulācijas Saeimas namā un citur, bet balsis skaitīs 31.maijā, ne šodien vai rīt.

Pēc Briškena vārdiem, ir daudz runu kuluāros, bet arī esot skaidrs, ka patlaban nevienam kandidātam nav garantēta ievēlēšana. Koalīcija nav vienota kandidāta, līdz ar to "Progresīvie" uzskata, ka visiem kandidātiem ir līdzīgas izredzes tikt ievēlētam.

Oficiālās Saeimas frakciju un kandidātu sarunas sāksies nākamajā nedēļā. Nākamnedēļ "Progresīvo" frakcijai plānota tikšanās ar Edgaru Rinkēviču (JV), un "Jaunās vienotības" frakcijai - ar Elīnu Pinto. Tāpat frakcijai plānots uzklausīt Ulda Pīlēna skatījumu, un Pinto doties pie "Apvienotā saraksta"(AS) frakcijas.

Arī nākamnedēļ "Progresīvie" tiksies ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), lai mēģinātu gūt atbalstu Pinto kandidatūrai, norādīja Briškens.

Kā ziņots, maija pēdējā dienā gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas trīs kandidātus. Valdošajā koalīcijā ietilpstošais "Apvienotais saraksts" augstajam amatam virza savu dibinātāju, uzņēmēju Uldi Pīlēnu, premjera partija "Jaunā vienotība" prezidenta krēslam piedāvā ārlietu ministra Rinkēviča kandidatūru, bet opozīcijā esošā frakcija "Progresīvie" prezidenta postenim virza publiskās pārvaldības eksperti Pinto. Nevienam no šiem kandidātiem pagaidām nav skaidra balsu vairākuma, lai uzvarētu vēlēšanās.