Šonedēļ Ziemeļreinā bērnudārzos uzsākta Covid-19 testēšana ar "lolli-pop" metodi, kas ir drošāka par ātrajiem testiem. Testēšana nav obligāta, līdz ar to radušās bažas, vai metode palīdzēs mazināt saslimstību.

Anna ir brīnišķīga. Kā no pasaku grāmatas izkāpusi feja ar čirkainiem matiem, vien kleitas vietā ir džinsi un kapučjaka. Anna Jēgere ir mājdārziņa vadītāja Diseldorfā. Trijos pēcpusdienā pēc garas dienas ar krāsu šķirošanu un kēksiņu cepšanu viņa nav nogurusi. Svilpodama paņem klēpī Emīlu, un abi griežas ap savu asi. Ievērot distanci ar divgadnieku nav iespējams. Autiņbiksītes, protams, Emīls pats nomainīt nevar. Tāpat diviem citiem Annas mazajiem klientiem vajag pieskārienus. Līdz šim tieši bērnudārzi Vācijā raisījuši diskusijas par to slēgšanu, jo tie, iespējams, ir milzīgi vīrusa perēkļi. Vācijas ģimenes lietu ministre Franciska Gifeja (SPD) marta beigās preses konferencē norādīja, ka dārziņos saslimstība ir pieaugusi un bērnus vajadzēs testēt neatkarīgi no vecuma.

"Bērndārzniekus vajadzēs uzraudzīt stingrāk," teica Gifeja. Visu martu un aprīli saslimstība valstī kopumā pieauga. Valtrauds Vegmans, kurš vada asociāciju, kas apvieno 40 bērnudārzus, vācu žurnālā "Spiegel" norādīja, ka testēt bērnus vajadzētu tāpēc, ka "bērnudārza audzinātāji ir visvairāk neaizsargātā grupa, jo nevar ievērot distanci un tikai daļēji nēsā maskas. Tā ir vienīgā profesija, kas sevi nespēj pasargāt".

"Lolli-pop" metode