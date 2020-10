Pašvaldībai lūdz pārtraukt rūpniecisko zveju Burtnieku ezerā

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 1300 parakstu par rūpnieciskās zvejas pārtraukšanu Burtnieku ezerā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Jānis Bambarts. Tika iecerēts savākt 1000 parakstus un iesniegt tos Burtnieku novada pašvaldībā, ko izdevies izdarīt trīs dienu laikā.

Iniciatīvā pausts aicinājums pārtraukt zivju rūpniecisko zveju Burtnieka ezerā, kas ir ceturtais lielākais ezers Latvijā. Idejas autors pauda, ka pašlaik ezeru apdraud eitrofikācija jeb aizaugšana. Viens no aizaugšanas iemesliem ir izjaukts ekoloģiskais līdzsvars, kuru vajag atjaunot. Bambarts skaidroja, ka viens no variantiem, kā to var izdarīt, ir aizliegt ezerā rūpniecisko zveju.

Kopš 2013. gada ezerā un tā sateces baseinā norisinājušies vairāki zinātniski pētījumi, pētot gan ūdens kvalitāti, gan zivis un citus ūdens iemītniekus, augus, kā arī citus ar ezera ekosistēmu ietekmējošus faktorus. Pētījumos secināts, ka saskaņā ar Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktajām prasībām ezera ūdens kvalitāte vērtējama kā slikta, skaidroja Bambarts, piebilstot, ka par to liecinot gan intensīvā mikroskopisko aļģu ziedēšana vasarā (zaļš ūdens), gan zivju populācijas sastāvs ezerā, kur nomācoši dominē baltās zivis. Savukārt plēsīgo zivju (zandarts, līdaka, asaris) populācijas īpatsvars ezerā (aptuveni 15%) un salīdzinoši liela mazo eksemplāru dominance liecina par nepieciešamību mainīt ezera izmantošanas paradumus.

Iniciatīvā pausts, ka pētījumi parādīja, ka ūdens kvalitāte un zivju populācijas neveselīgais sastāvs liecina par nepieciešamību sākt kompleksus ezera ekosistēmas kvalitātes uzlabošanas pasākumus, no kuriem viens varētu būt rūpnieciskās zvejas pārtraukšana ezerā.

Iniciatīvas autors norādīja, ka Zvejniecības likums nosaka, ka pašvaldība, lai saglabātu zivju resursus kā arī lai attīstītu rekreācijas nolūkos veicamas darbības publiskajos ūdeņos, kuri atrodas tās administratīvajā teritorijā, pēc ekspertu novērtējuma saņemšanas un saskaņošanas ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju var aizliegt rūpniecisko zveju. "Tas tad arī Burtnieku ezerā ir jādara," pārliecināts Bambarts.

Viņaprāt, līdztekus vides ilgtspējai sabiedrība šādi iegūs arī plašākas rekreācijas iespējas. Aizliedzot rūpniecisko zveju Burtnieka ezerā, spiediens uz plēsīgajām zivīm tiks samazināts un tiks attīstītas arī rekreācijas iespējas Burtnieka ezerā.