Pašvaldību vēlēšanās LZS biedri startēs visās pašvaldībās; atklāj sarakstu līderus

Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās šī gada 5. jūnijā Latvijas Zemnieku savienības (LZS) biedri startēs no dažādiem vēlēšanu sarakstiem visos Latvijas novados un valstspilsētās. LZS biedri startēs no 18 LZS, 17 Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī sešiem apvienotajiem vēlēšanu sarakstiem, portālu "Delfi" informēja partijas sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne.

"Latvijas Zemnieku savienība ir viena no lielākajām un vecākajām politiskajām partijām Latvijā, kuras spēks slēpjas Latvijas pašvaldībās, tāpēc līdzīgi kā visās iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās mūsu biedri ir apņēmības pilni startēt visos novados. Lielākā daļa vēlēšanu sarakstu līderi būs esošie pašvaldību vadītāji, kuri ar savu darbu jau ir parādījuši, ka ir spējīgi veiksmīgi attīstīt savu pilsētu, radīt piemērotu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstošu infrastruktūru iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, tādu, lai gribas neaizbraukt, lai gribas atgriezties," partijas situāciju skaidro LZS priekšsēdētājs Armands Krauze.

Partija darījusi zināmus dažus gaidāmos pašvaldību vēlēšanu sarakstu līderus: Alūksnē – Artūrs Dukulis, Ādažos – Daiga Mieriņa, Balvos – Aigars Pušpurs, Cēsīs – Hardijs Vents, Dobelē – Andrejs Spridzāns, Dienvidkurzemes novadā – Aivars Priedols, Talsos – Dainis Karols, Gulbenē – Normunds Audzišs, Jelgavā – Andris Rāviņš, Jelgavas novadā – Ziedonis Caune, Krāslavas novadā – Gunārs Upenieks, Madonā – Agris Lungevičs, Mārupē – Mārtiņš Bojārs, Ludzā – Edgars Mekšs, Limbažos – Didzis Zemmers, Tukumā – Ligita Gintere, Valmierā – Harijs Rokpelnis, Ventspils novadā – Aivars Mucenieks.

"Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, esam sagatavojuši kopīgas priekšvēlēšanu kampaņas vadlīnijas visām pašvaldībām, lai akcentētu, ka esam nacionāla mēroga politiskais spēks ar ambīciju būt plaši pārstāvētiem arī nākamajā Saeimā. Katrā novadā, katrā pilsētā ir savas aktuālākās tēmas, bet, risinot ikdienas problēmas, pāri visam – cilvēks. Katras vietvaras ietvaros, rūpējoties par darbavietām, izglītību, veselības aprūpi, kultūru, vidi un citiem aktuālajiem jautājumiem, ir jārod labākais risinājums. Lai jebkura pilsēta, novads, ciems, liels vai mazs, ir vieta, kuru ar lepnumu var saukt par savām mājām," norāda LZS ģenerālsekretārs Artūrs Graudiņš.

LZS ir vairāk nekā 1400 biedru, kas pārstāvēti 67 nodaļās gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Partija arī jau sagatavojusi vēlēšanu kampaņas logotipu ar saukli: "Lai gribas neaizbraukt, lai gribas atgriezties".

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanās, kas norisināsies 5. jūnijā, vēlētājiem būs iespēja balsot pa pastu no ārvalstīm, līdz ar to kandidātu sarakstu iesniegšana notiks agrāk – no 17. marta līdz 6. aprīlim.

Vēlētājam, atrodoties ārvalstī, balsošanai pa pastu būs iepriekš jāpiesakās laikā no 27. marta līdz 6. aprīlim, to paredz grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, kas stāsies spēkā 2021. gada 12. janvārī, informējusi Centrālā vēlēšanu komisija.

Balsošanai pa pastu varēs pieteikties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "latvija.lv", Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, Latvijas vēstniecībās vai pārstāvniecībās, kā arī Centrālajā vēlēšanu komisijā. Pieteikties balsojumam pa pastu varēs arī, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Piesakoties pasta balsošanai, vēlētājam būs jānorāda elektroniskā pasta adrese, uz kuru pēc pieteikuma reģistrēšanas tiks nosūtīta tīmekļvietnes adrese ar balsošanas materiāliem.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri būs reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Lai dotu iespēju vēlētājiem laikus saņemt un nosūtīt pasta balsošanas materiālus, ir mainīts arī kandidātu sarakstu iesniegšanas laiks. Ja iepriekš pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarakstu iesniegšana notika no piecdesmitās līdz četrdesmitajai dienai pirms vēlēšanām, tad turpmāk šis termiņš būs agrāks un garāks, un kandidātu sarakstus pašvaldības vēlēšanu komisijā varēs iesniegt no astoņdesmitās līdz sešdesmitajai dienai pirms vēlēšanām.

Līdz ar kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa maiņu, šā gada pašvaldību vēlēšanās mainīti arī kandidēšanas nosacījumi par to, cik ilgi personai jābūt reģistrētai dzīvesvietai vai darba vietai attiecīgajā pašvaldībā, lai iegūtu tiesības kandidēt vēlēšanās.

Lai kandidētu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā kandidātam jābūt bez pārtraukuma reģistrētai dzīvesvietai pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija vai jābūt nostrādājušam attiecīgajā pašvaldībā kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz kopš 2020. gada 26. decembra. Tāpat joprojām būs iespējams kandidēt tajā pašvaldībā, kur kandidātam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.