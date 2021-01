Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem būs iespēja balsot pa pastu no ārvalstīm

Pašvaldību vēlēšanās, kas norisināsies 5. jūnijā, vēlētājiem būs iespēja balsot pa pastu no ārvalstīm, līdz ar to kandidātu sarakstu iesniegšana notiks agrāk – no 17. marta līdz 6. aprīlim, portālu “Delfi” informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēlētājam, atrodoties ārvalstī, balsošanai pa pastu būs iepriekš jāpiesakās laikā no 27. marta līdz 6. aprīlim, to paredz grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, kas stāsies spēkā 2021. gada 12. janvārī.

Balsošanai pa pastu varēs pieteikties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā “latvija.lv”, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, Latvijas vēstniecībās vai pārstāvniecībās, kā arī Centrālajā vēlēšanu komisijā. Pieteikties balsojumam pa pastu varēs arī, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Piesakoties pasta balsošanai, vēlētājam būs jānorāda elektroniskā pasta adrese, uz kuru pēc pieteikuma reģistrēšanas tiks nosūtīta tīmekļvietnes adrese ar balsošanas materiāliem.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri būs reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Lai dotu iespēju vēlētājiem laikus saņemt un nosūtīt pasta balsošanas materiālus, ir mainīts arī kandidātu sarakstu iesniegšanas laiks. Ja iepriekš pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarakstu iesniegšana notika no piecdesmitās līdz četrdesmitajai dienai pirms vēlēšanām, tad turpmāk šis termiņš būs agrāks un garāks, un kandidātu sarakstus pašvaldības vēlēšanu komisijā varēs iesniegt no astoņdesmitās līdz sešdesmitajai dienai pirms vēlēšanām.

Līdz ar kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa maiņu, šā gada pašvaldību vēlēšanās mainīti arī kandidēšanas nosacījumi par to, cik ilgi personai jābūt reģistrētai dzīvesvietai vai darba vietai attiecīgajā pašvaldībā, lai iegūtu tiesības kandidēt vēlēšanās.

Lai kandidētu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā kandidātam jābūt bez pārtraukuma reģistrētai dzīvesvietai pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija vai jābūt nostrādājušam attiecīgajā pašvaldībā kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz kopš 2020. gada 26. decembra. Tāpat joprojām būs iespējams kandidēt tajā pašvaldībā, kur kandidātam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.