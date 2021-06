Pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās balsošanas divās dienās nobalsojuši 5,72% vēlētāju

Pirmdien, 31. maijā, un ceturtdien, 3. jūnijā, kad norisinājās iepriekšējā balsošana, pašvaldību vēlēšanās kopumā nobalsojuši 55116 jeb 5,72 procenti vēlētāju, portālu "Delfi" informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Laura Zaharova.

Pašvaldību vēlēšanām vēlētāju sarakstos, ieskaitot vēlētājus Madonas novadā, ir reģistrēti 964 339 balsstiesīgie pilsoņi, un ceturtdien balsošana notika 755 vēlēšanu iecirkņos. Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā vēlēšanas šonedēļ nenotiek. Šajos novados pašvaldību vēlēšanu diena būs 11. septembris.

Aktīvāki vēlētāji bijuši Vidzemē, kur līdz 3. jūnijam nobalsojuši 6,24% vēlētāju. Latgalē nobalsoja 6,16% vēlētāju, Kurzemē 5,22% vēlētāju un Zemgalē – 4,79% vēlētāju, informē CVK.

Divās iepriekšējās balsošanas dienā visaktīvāk vēlētāji balsojuši Saulkrastu novadā un Ādažu novadā, kur attiecīgi nobalsojuši 9,88% un 8,11% no balsstiesīgajiem. Savukārt zemākā vēlētāju aktivitāte pēc divām iepriekšējās balsošanas dienām bija Jelgavas novadā, kur nobalsojuši 4,03% vēlētāju.

Savukārt Madonas novadā, kur šodien bija pirmā diena, kad varēja nobalsot iepriekš, šo iespēju izmantoja 808 vēlētāji jeb 3,28% no balsstiesīgajiem šajā vēlēšanu apgabalā.

Salīdzinājumam iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2017.gadā šajos vēlēšanu apgabalos ietilpstošajās pašvaldībās divās iepriekšējās balsošanas dienās bija nobalsojuši 4,09% vēlētāju. Vienlaikus jāņem vērā, ka atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām, šogad ir ilgāks laiks atvēlēts iepriekšējai balsošanai, kā arī Madonas novadā 31.maijā nenotika iepriekšējā balsošana.

Kā portālu "Delfi" informē CVK, nobalsot iepriekš varēs arī piektdien, 4. jūnijā, no pulksten 13.00 līdz 20.00, bet Madonas novada vēlēšanu apgabalā piektdien iepriekšējā balsošana būs no plkst.11.00 līdz 20.00. Iespēju balsot iepriekš īpaši aicināti izmantot vēlētāji, kuri ir Covid-19 riska grupā, jo iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos parasti ir mazāks balsotāju skaits. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus, vēlētājiem vēlēšanu iecirkņos jāievēro drošības pasākumi - jāietur divu metru distance, jādezinficē rokas, jāvelk sejas maska, kā arī ieteicams lietot savu pildspalvu. Ja vēlētājam to nebūs līdzi, vienreizlietojamo sejas masku un pildspalvu varēs saņemt iecirknī. Sejas maskas lietošana vēlēšanu iecirkņos ir obligāta. Izņēmums ir personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī vēlētāju bērni līdz septiņu gadu vecumam. Balsotājiem seja uz brīdi jāatsedz, uzrādot pasi vai personas apliecību.

Vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, un slimojošu personu aprūpētāji. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot CVK mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot CVK uzziņu tālrunim 67049999.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums, ja viņi līdz 27. maijam reģistrējās balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā.