Patlaban stacionāros Latvijā ārstējas 47 Covid-19 pacienti

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti septiņi Covid-19 pacienti un seši izrakstīti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā aktuālā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopā stacionāros ārstējas 47 pacienti: 39 ar vidēji smagu slimības gaitu; astoņi ar smagu slimības gaitu.

Kopējais slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits slimnīcās ir palielinājies no 46 uz 47.

Kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīti 14 432 Covid-19 pacienti.

🏥 Aktuālā statistika par stacionāros esošo Covid-19 pacientu ārstēšanu. Kopā stacionāros ārstējas 47 pacienti: 39 ar vidēji smagu slimības gaitu; 8 ar smagu slimības gaitu. Jauni gadījumi - 7. Pēdējo 24H laikā izrakstīti 6 pacienti. pic.twitter.com/JYcq2Y47eK — NVD (@VMNVD) August 4, 2021

Aizvadītajā diennaktī veikti 7088 Covid-19 testi, reģistrēti 97 inficēšanās gadījumi un saņemti ziņojumi par diviem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Jau ziņots, ka, sākot ar 2020. gada 28. decembri, Latvijā uzsākta vakcinācija pret Covid-19. Pirmie potes saņēma lielo slimnīcu darbinieki, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas.

Šā gada 3. aprīlī darbu uzsāka speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri vairākās Latvijas pilsētās, jo Latvijai pirmo reizi bija piegādāts lielāks vakcīnu apjoms. Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, savukārt no 17. maija – arī 16 gadus sasnieguši jaunieši, bet no 2. jūnija – arī bērni no 12 gadu vecuma.