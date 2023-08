'Paturam durvis vaļā' – JV, ZZS un 'Progresīvie' līdz piektdienai gaida AS atbildi

Iespējamajā jaunajā koalīcijā, ko veido "Jaunā Vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un partija "Progresīvie", līdz piektdienai gaida "Apvienotā saraksta" (AS) atbildi par gatavību pievienoties trim politiskajiem spēkiem gaida līdz piektdienas, 1. septembra, pusdienlaikam. To ceturtdien, 31. augustā, mediju pārstāvjiem pavēstīja koalīcijas sarunās iesaistīto politisko spēku pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Premjera amatam izvirzītā Evika Siliņa (JV) sacīja, ka AS bija aicināts uz šīs dienas tikšanos, tomēr politiskais spēks lēma neierasties. Pēc viņas teiktā, AS šo jautājumu vēl vēlas pārrunāt savā frakcijā.

"Viņu lēmums ir pateikt – ir vai nav gatavi nākt JV veidotajā koalīcijā," uzsvēra Siliņa. Ja AS līdz piektdienas pusdienlaikam nesniegs atbildi, JV, ZZS un "Progresīvie" jau pirmdien, 4. septembrī, sāks izstrādāt topošās valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu.

"Progresīvos" neaizstās ar NA

Siliņa stāstīja, ka trīs politiskie spēki šodien pārrunājuši arī AS izstrādāto koalīcijas priekšlikumu, kas paredz saglabāt esošo koalīcijas kodolu – JV, AS un NA, vienlaikus ar atrunu pieļaujot arī ZZS dalību, tādējādi izslēdzot "Progresīvos". Siliņa gan šādu variantu noraidīja.

"Es neredzu, ka šobrīd varētu attīstīties iespēja, ka "Progresīvos" varētu aizvietot ar NA. Ja NA izdomātu nākt koalīcijā, tad tas būs viņu lēmumus," auda premjera amata kandidāte, piebilstot, ka NA jau iepriekš, paziņojot par nesadarbošanos ar "Progresīvajiem", sevi atstatīja no koalīcijas sarunām.

Tāpat ticis runāts par AS priekšlikumu neuzticēt atsevišķas ministrijas ZZS. Siliņa piebilda, ka ar ZZS jau panākta vienošanās, ka šis politiskais spēks nepretendēs uz tieslietu un drošības jomām.

Vaicāta par to, kāpēc vairākkārt tika pārlikts datums, līdz kuram AS jādod galīgā atbilde par iesaistīšanos vai neiesaistīšanos koalīcijā, Siliņa norādīja uz "daudz un dažādiem AS līderiem". "Es nevaru atbildēt, ka tie līderi, kas runā ar mani, nodod ziņas deputātiem. Iepriekš tika nosprausts konkrēts laiks un arī tagad tiek dots laiks," teica Siliņa.

Vērtējot šodienas tikšanos, Siliņa sacīja, ka diskusija bijusi patīkama. "Bija patīkami dzirdēt, ka potenciālie koalīcijas partneri ļoti grib sākt strādāt. Izrunājām tās lietas, ar kurām būtu jāsāk – "Sadales tīkla" tarifi, banku peļņas nodoklis un hipotekāro kredītu maksājumi. Redzu, ka partneri grib izdarīt šīs lietas," secināja premjera amata kandidāte.

ZZS redz komandas garu

Savukārt ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Viktors Valainis pēc potenciālās koalīcijas partneru tikšanās žurnālistiem uzsvēra, ka viņš redz komandas garu, profesionālus cilvēkus, kas ir gatavi nākt kopā un strādāt pie valstij nozīmīgiem jautājumiem. "Galvenais – šeit veidojas spēcīga, koleģiāla komanda," uzsvēra Valainis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš atturējās vērtēt, kāpēc AS neieradās uz šīs dienas sarunām, paužot pārliecību, ka politiskajam spēkam atbilde ir jāsniedz līdz piektdienas pusdienlaikam, kā to aicinājis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Aicināts vērtēt AS ceturtdien publiskoto priekšlikumu citam koalīcijas modelim, Valainis uzsvēra, ka JV, ZZS un "Progresīvie" veido komandu, turklāt Valsts prezidents par šīs komandas vadītāju ir izraudzījies Siliņu. "Mēs neveidojam citu komandu, kā to dara AS. Šādas darbības ir destruktīvas un nav vērstas uz ilgstošu sadarbību," teica Valainis un piebilda, ka ZZS ir atvērti AS dalībai koalīcijā.

Starp pirmajiem darbiem – Stambulas konvencija

"Progresīvo" pārstāve Antoņina Ņenaševa mediju pārstāvjiem sacīja, ka, tā kā līdz rītdienai tiek gaidīta AS atbilde par dalību koalīcijā, šodien politiskie spēki par nav runājuši par ministru portfeļu sadalījumu.

"Paturam durvis vaļā," par AS iespējamu iesaistīšanos koalīcijā sacīja Ņenaševa un piebilda, ka, viņasprāt, AS vēl nav pieņēmuši galīgo lēmumu.

Savukārt, atbildot uz žurnālistu jautājumu par AS vēlmi koalīcijā "Progresīvos" nomainīt ar NA, Ņenaševa piebilda: "Šodien šeit esam mēs, nevis NA."

viņa arī informēja, ka šodien politiskie spēki sarunā skāruši saturiskus jautājumus un darāmos darbus. "Pirmie darbi ir banku peļņas nodoklis un pasākumi, lai ierobežotu elektrības tarifu kāpumu, kā arī kredītprocentlikmju slogs un Stambulas konvencijas ātrāka ratificēšana.

"Delfi" jau vēstīja, ka premjera amatam nominētā Evika Siliņa (JV) piedāvāja veidot nākamo koalīciju četru politisko spēku sastāvā, ko veidotu "Jaunā Vienotība" (JV), "Apvienotais saraksts" (AS). Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un partija "Progresīvie".

Tomēr AS šim priekšlikumam nepiekrita, norādot uz riskiem, kādi var rasties, ja koalīcijā iesaistītu ar sankcijām pakļautā Aivara Lemberga saistīto ZZS.

Trešdien vakarā AS nāca klajā ar paziņojumu, ka politiskais spēks vēlas saglabāt esošo koalīcijas kodolu, ko veido JV, AS un Nacionālā apvienība (NA), vienlaikus pieļaujot iespēju ar īpašiem nosacījumiem koalīcijā iesaistīt arī ZZS.

Siliņa iepriekš nekomentēja AS piedāvāto koalīcijas modeli, bet uzsvēra, ka sarunas par nākamo valdību un koalīcijas modeli vada viņa.

Plānots, ka Saeima nākamo Ministru kabinetu varētu apstiprināt septembra vidū.