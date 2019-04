Mēnesi pirms Eiropas vēlēšanām Eiropas Parlaments (EP) nāk klajā ar videoklipu "Izvēlies savu nākotni", lai tā mudinātu cilvēkus piedalīties vēlēšanās, portālu "Delfi" informēja EP birojs Latvijā.

Īsfilma ir aicinājums piedalīties gaidāmajās Eiropas vēlēšanās un paturēt prātā nākamās paaudzes, kuru dzīvi ietekmēs šo vēlēšanu iznākums. Režisors Frederiks Planšons savā video izvēlējies attēlot bērna piedzimšanu.

Klipu ierunājusi 11 gadus veca meitene, kura aicina vēlētājus rīkoties atbildīgi: "Katrs no mums var dot savu pienesumu, bet kopā mēs varam panākt īstas pārmaiņas. Izvēlies Eiropu, kādā gribi redzēt mani uzaugam." Eiropas vēlēšanās notiks visās ES dalībvalstīs laikā no 23. līdz 26. maijam (Latvijā – 25. maijā), un tās ietekmēs ES attīstību nākamajos gados.

Klipā uzsvērto kopības sajūtu apstiprina arī aprīlī veiktas aptaujas par iedzīvotāju attieksmi pret ES rezultāti. 80% Eiropas pilsoņu uzskata, ka ir vairāk lietu, kas eiropiešus vieno, nevis šķir. "Brexit" sarunas kļuvušas par apliecinājumu izstāšanās radītajai neskaidrībai. Vaicāti par pirmo, kas nāk prātā, domājot par ES, vairums eiropiešu (55%) minēja cerību vai paļāvību. Trešdaļa aptaujāto kā pirmās minējuši šaubas.

Debates par "Brexit" arī apliecinājušas, cik ciešas gadu gaitā kļuvušas savstarpējās saites, kas vieno ES valstis, un cik ievērojamus ieguvumus sniedz dalība ES. Saskaņā ar jaunāko (2019. gada februāra) Eirobarometra aptauju vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu (68%) uzskata, ka viņu valsts ir ieguvusi no dalības ES, un 61% ir pārliecināts, ka ES ir laba lieta.

Trešo valstu spiediena dēļ ES valstīm jāturas kopā, lai saglabātu savu ietekmi pasaulē. Saskaņā ar Eirobarometra aptaujas rezultātiem iedzīvotājiem visvairāk rūp ekonomiskais stāvoklis, nodarbinātības izredzes, migrācija, klimata pārmaiņas un cīņa ar terorismu - tas liecina par nepieciešamību pēc vairāk sadarbības.

Eiropas nākotne ir to cilvēku rokās, kuri no 23. līdz 26. maijam piedalīsies Eiropas vēlēšanās. Kaut gan februāra beigās vairāk nekā trešdaļa ES pilsoņu (35%) bija pārliecināti par savu dalību, vēl trešdaļa (32%) vēl nebija pieņēmuši lēmumu balsot. Neskatoties uz to, ka jauniešu noskaņojums par ES ir vispozitīvākais, tikai 21% jauniešu pauda pārliecību par dalību vēlēšanās, bet 34% vēl jāizlemj par savu dalību.