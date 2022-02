Paužot atbalstu Ukrainai, pie Rīgas rātsnama plīvos Ukrainas karogs

Paužot atbalstu Ukrainas suverenitātei un integrācijai Eiropā, pirmdien, 14. februārī, pulksten 14 pie Rīgas domes ēkas pacels Ukrainas karogu, savukārt vakarā rātsnamu izgaismos šīs valsts nacionālajās krāsās, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Šomēnes aprit 30 gadi, kopš nodibinātas Ukrainas un Latvijas diplomātiskās attiecības. Kopā ar Latviju, Rīga nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un integritāti Eiropā.

Paceļot Ukrainas karogu un izgaismojot rātsnama ēku, Rīga izrāda solidaritāti un dod signālu ukraiņu tautai, tāpat kā visai pasaulei, ka Ukraina nav viena savā cīņā par neatkarības aizstāvēšanu, norāda domē.

Pirms karoga pacelšanas pulksten 13.30 Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP) un vicemērs Edvards Smiltēns (LRA/NA) rātsnama Kamīnzālē tiksies ar Ukrainas vēstnieku Oleksandru Misčenko.

Tāpat pirmdien plānots informēt par plānotajām citām aktivitātēm Ukrainas atbalstam.

"Nedēļā, kas var izrādīties izšķiroša Ukrainai un mieram Eiropā, gribam stingri un nepārprotami parādīt par ko iestājas Latvijas galvaspilsēta un tās iedzīvotāji- par valstu un cilvēku tiesībām pašām lemt savus likteņus, pret agresiju un draudiem. Lai mūsu kopīgi darītais ir skaidra vēsts - mēs esam kopā ar Ukrainu un tās tautu," uzsver E. Smiltēns.

Ukrainas karoga krāsās jau ir izgaismota Ārlietu ministrijas ēka.

Today we mark the 30th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between #Latvia and #Ukraine. #WeStandWithUkraine in the fight for sovereignty and territorial integrity, to our Ukrainian friends a message from Latvia: you are not alone in your struggle🇱🇻🤝🇺🇦 pic.twitter.com/Hmdsc5FC6J