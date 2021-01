Pāvesta Franciska nopelšanā vainoto Latvijas katoļu priesteri atbrīvo no pienākumiem

Latvijas Romas katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis izdevis dekrētu par Tukuma draudzes prāvesta Aleksandra Stepanova suspendēšanu jeb atbrīvošanu no priesteriskās kalpošanas, vēsta katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes portāls "katolis.lv".

Jau vēstīts, ka pērnā gada nogalē Latvijas Bīskapu konference lūdza Stepanovu pārtraukt izplatīt un pārpublicēt pret pāvestu Francisku vērstus apvainojumus draudzes sociālā tīkla "Facebook" kontā un vietnē "civitas.lv".

Pavlovskis saņēmis Stepanova iesniegumu, kurā garīdznieks lūdz atbrīvot viņu no priesteriskās kalpošanas. "Pamatojoties uz to, ka esmu demoralizēts un vīlies pāvesta Franciska vadītajā Romas katoļu baznīcā un tajā ievadītajos procesos, es vairs neredzu iespēju un jēgu to pārstāvēt un kalpot kā priesteris, lūdzu atbrīvot mani no priesteriskās kalpošanas," Stepanovs norādījis iesniegumā.

Stepanovs līdz šim kalpoja kā priesteris Glūdas-Nākotnes draudzē, Tukuma Svētā Stefana draudzē, Engures draudzē un Lamiņu svētā Jura draudzē.

Jau vēstīts, ka Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskapu konference vēstulē Stepanovam norādīja, ka viņš kā portāla "civitas.lv" atbildīgais – priesteris un teologs – vēršas pret pāvesta Franciska kalpojumu, viņa sūtību un lomu Romas katoļu baznīcā. "Portāla "www.civitas.lv" un Jūsu vadītās draudzes "Facebook" mājas lapas kā publiski pieejama medija saturs ir nonācis pretrunā ar Ticības doktrīnas kongregācijas instrukcijas Par teologa aicinājumu baznīcā [..] prasībām", bija teikts bīskapu vēstulē.

"Jūsu pārziņā esošie mediju instrumenti izsaka šaubas par Baznīcas maģistērija, īpaši par Vatikāna II koncila autoritāti. Portāla "www.civitas.lv" saturs šobrīd ir arī pretrunā ar šī projekta ieceri, tas grauj katolisko ticību un vairs nav saskaņā ar Katoliskās baznīcas mācību," rakstīja bīskapi.

Lai gan Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskapu konference savus paziņojumus mēdz publiskot, bīskapi līdz šim nebija publiski vērsušies pret pašu vadītās baznīcas garīdznieku. Vēstulē Stepanovam tika atgādināts, ka pāvestam "ir augstākā, pilnīga, tieša un vispārēja vara dvēseļu aprūpē" un "tikai kopībā ar apustuļa Pētera pēcteci – pāvestu Francisku – var nodrošināt garīgi veselīgu un pastorāli auglīgu kalpojumu" katoļu baznīcā.

Kā pārliecinājās portāls "Delfi", vietnē "civitas.lv" Stepanovs virknē rakstu un video ir minējis virkni argumentu, lai pamatotu un izskaidrotu savu nostāju, kāpēc viņš, lai gan pats arī savulaik izteicis uzaicinājumu pāvestam Franciskam ierasties Latvijā, pārmet pāvestam ķecerību, homoseksuālu savienību, masonu organizāciju atbalstīšanu, kā arī iestājas pret Franciska pāvesta kalpojumu un aicina viņu atkāpties no amata.

Tāpat publikācijās kritizēts Vatikāna II koncils un tajā deklarētās nostādnes katoļticības jautājumos, kas, kā jau iepriekš rakstīts, tiek uzskatīts par pavērsienu nozīmīgos katoliskās baznīcas liturģijas un teoloģiskos jautājumos, kā arī pausta kritika Rīgas arhibīskapam-metropolītam Zbigņevam Stankevičam, pārpublicēti viedokļraksti par Covid-19 saslimšanu izraisošā vīrusa izcelsmi Ķīnā un citi. Tāpat Stepanovs skaidrojis, ar ko saistīta "lielā kritika pret pāvestu Francisku".

Viņš norādījis, ka Francisks ir tieši atbildīgs par daudziem maldiem katoļu baznīcā, kā arī ir saistīts ar kreisiem politiskiem spēkiem. Konstatējot "baznīcas ganu klusēšanu, daudzu gadu garumā" arī viņš vien dažos rakstos centies pievērst uzmanību problēmām, kas ir saistītas ar Franciska pontifikātu, taču šā gada februārī oficiālajā gadagrāmatā "Annuario pontificio" "apzināti pārdefinēti pāvesta tituli" padarot "svētā Pētera pēctecis" un "Kristus vikārs" tikai par vēsturiskiem apzīmējumiem, Stepanovs sapratis, ka "klusēšanas laiks ir beidzies".

Ar portālā publicēto saturu Stepanovs dalījies arī savā "Facebook" kontā. Tāpat viņš rakstiski sniedzis atbildes uz savas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska jautājumiem saistībā ar vēršanos pret pāvestu un šādas nostājas iemesliem.

Pats Stepanovs portālam "Delfi" sacīja, ka bīskapu vēstuli saņēmis, taču savas aizņemtības dēļ uz to atbildējis vien piektdien, 18. decembrī, publicējot savas pārdomas pirms ierastās vakara lūgšanas draudzes “Facebook” lapā. Pilnajā video Stepanovs pauda savus uzskatus par Francisku un tagadējo katoļu baznīcas kursu, kas iepriekš jau atspoguļoti publikācijās "civitas.lv". Portāls "Delfi" piedāvāja iespēju iepazīties ar fragmentu no Stepanova video.

Domēna "civitas.lv" turētājs ir nevalstiskā organizācija "Kirijana un Lajana Katolu Laju klubs", pārliecinājās portāls "Delfi". Pēc "Lursoft" datiem šī biedrība 2013. gadā reģistrēta Jelgavā. Organizācija kā darbības mērķus norādījusi "katoļu apoloģētikas interneta portālā izveide un uzturēšana; reliģiskā rakstura informācijas veidošana, apkopošana un izplatīšana, popularizējot Romas Katoļu baznīcas mācību. Diskusijas veidošana par aktuāliem sabiedriskiem procesiem, balstoties uz kristīgām un konservatīvām vērtībām. Informatīva rakstura pasākumu rīkošana par reliģiskiem jautājumiem, stiprinot Latvijas sabiedrībā tādas vērtības kā ģimene, laulība, ticība, godprātība".

"Lursoft" dati liecina, ka biedrības paraksta tiesīgās personas ir Stepanovs, kā arī vēl divas fiziskas personas Marks Jermaks un Viesturs Vizulis.