Pavļuta vietā Saeimā darbu gatavs uzsākt Zamurs

Līdz ar Daniela Pavļuta (AP) iecelšanu veselības ministra amatā, viņa vietu Saeimā jeb "mīksto" mandātu gatavs pieņemt Gatis Zamurs (AP), portālam "Delfi" apstiprināja uzņēmējs.

Jau vēstīts, ka Saeima ceturtdien apstiprināja veselības ministra amatam Saeimas deputātu Danielu Pavļutu, kas pēc kļūšanas par ministru solījis nolikt deputāta mandātu.

Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka nākamais, kam būtu jāieņem Pavļuta vieta Saeimā, būtu pašreizējās Rīgas domes deputāts Māris Mičerevskis, taču viņš no šī mandāta atteicies, jo tur darbojoties, viņš nevar piespiest kustībai "Par!" ieņemt skaidru nostāju pret Edgara Jaunupa interesēm, vakar mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādījis politiķis.

Līdz ar to sarakstā kā nākamais, kas varētu pieņemt "mīksto" mandātu, ir Zamurs. Portālam "Delfi" viņš apstiprināja, ka plāno to darīt.

Kā savas prioritātes Zamurs min uzņēmējdarbības vides un eksporta veicināšanu, jo visu savu karjeru veidojis, strādājot un atbalstot Latvijas uzņēmumus eksporta jomā. Tāpat viņam ir Francijā iegūta izglītība un pieredze, sadarbojoties ar uzņēmējiem no visas pasaules, kā arī interese par ārpolitiku, kas dos iespēju pārstāvēt Latviju ar ārpolitiku saistītu jautājumu risināšanā, stāsta Zamurs.

"Esmu zemessargs, līdz ar to valsts aizsardzība it sevišķi vispārējās valsts aizsardzības kontekstā ir man aktuāla tēma, kuru aktīvi atbalstu un redzu pienesumu no savas pieredzes un zināšanām," min Zamurs.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka Zamurs ir Latvijas Koka būvniecības klastera izpilddirektors un partijas "Latvijas attīstībai" valdes loceklis.

Jau vēstīts, ka premjers otrdien izteica neuzticību veselības ministrei Ilzei Viņķelei un partijai "Attīstībai/Par" deva laiku, lai tā izvirza savu kandidātu šim amatam. Kustība "Par!" šim amatam virzījusi pašreizējo partijas vadītāju un Saeimas frakcijas vadītāju Danielu Pavļutu.