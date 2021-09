Pavļuts iztur neuzticības balsojumu un saglabā amatu

Ceturtdien 50 deputātiem balsojot pret veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) demisijas pieprasījumu un 34 deputātiem balsojot par, Pavļuts izturēja neuzticības balsojumu un saglabā veselības ministra amatu.

Pavļuta demisiju rosināja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcija, kuras ieskatā ministram jāuzņemas atbildība par haosu vakcinācijas pret Covid-19 procesā, par skolēnu testēšanas problēmām, kā arī par to, ka daži pusaudži saņēmusi vecumam neatbilstošas Covid-19 vakcīnas.

Saeimas sēdes sākumā opozīcijas deputāts Edgars Tavars (ZZS) aicināja pārcelt Pavļuta demisijas pieprasījuma izskatīšanu uz nākamās nedēļas Saeimas plenārsēdi.

"Nule saņemta ziņa, ka Pavļuta ģimenē pasaulē nākuši dvīņi, tāpēc aicinu ministra demisijas pieprasījumu skatīt nākamnedēļ, kad ministrs varēs piedalīties Saeimas sēdē un aizstāvēties," skaidroja Tavars. Tomēr deputāti šo priekšlikumu neatbalstīja un opozīcijas deputātu demisijas pieprasījums ministram tika skatīts.

Debatēs par demisijas pieprasījumu veselības ministram Tavars norādīja uz Pavļuta atbildību par jauniešu saņemto neatbilstošo vakcīnu pret Covid-19, tāpat deputāts norādīja uz haotiskajiem lēmumiem par vakcinācijas pret Covid-19 procesu, kā rezultātā tiek šķelta sabiedrība.

Tavars atcerējās laiku, kad ZZS pārstāvis – Guntis Belēvičs – vadīja Veselības ministriju. "Mums bija izcils veselības ministrs, ar labu izglītību, bet Belēvičs kļūdījās. Viņš pieļāva kļūdu, kas bija nesalīdzināmi mazāka, jo viņš maldināja sabiedrību un kolēģus. Rezultātā ministrs atkāpās," klāstīja Tavars.

Deputāta ieskatā, veselības ministra nomaiņa un valdības kursa maiņa ir risinājums, lai cilvēki ieklausītos. "Ja būs godīgi skaidrojumi, tad ir cerība, ka cilvēki ieklausīsies," secināja Tavars.

Savukārt opozīcijas deputāts Valērijs Agešins (S) uzdeva retorisku jautājumu: "Kad veselības nozari sāks vadīt profesionālis?". Agešins vēlējās zināt, kur un ko Pavļuts ir sasniedzis veselības nozarē, lai viņu varētu uzskatīt par atbilstošu veselības ministra amatam. "Nozari jāvada tam, kas no tās kaut ko sajēdz," secināja deputāts.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Māris Mičerevskis atzina, ka, lai arī viņš savulaik cerēja, ka Pavļuts būs labāks ministrs par Ilzi Viņķeli (AP), tomēr deputāts secināja, ka rezultāti Covid-19 pandēmijas ierobežošanā nav sasniegti.

Mičerevskis norādīja uz zemo vakcinācijas pret Covid-19 aptveri, neizdevušos komunikāciju par vakcināciju, kā arī "uzmestajiem" vakcinētajiem, kuriem sliktās epidemioloģiskās situācijas dēļ jāgatavojas mājsēdei rudenī un ziemā. Viņa ieskatā, nomainot veselības ministru, valdība nekritīs. "Nekas slikts nenotiks. Neiestāsies ne sabrukums, ne haoss. Aicinu balsot par Pavļuta demisiju," pauda Mičerevskis.

Pie frakcijām nepiederošā deputāte Jūlija Stepaņenko kritizēja Pavļutu par to, ka viņš nav skaidrojis situāciju, ka pusaudži saņēma vecumam neatbilstošu vakcīnu, turklāt ministrs izvairījies no jautājumiem par šo tematu. "Pavļuts mēģina izvairīties no atbildības, bet mēs viņu sauksim pie tās," uzsvēra deputāte.

Deputāte Regīna Ločmele (S) informēja klātesošos, ka viņa ir vērsusies ģenerālprokuratūrā ar lūgumu izvērtēt, vai, vakcinējot pret Covid-19 nepilngadīgus bērnus ar neatļautu vakcīnu, nav pārkāpti Latvijas likumi. Viņa cer, ka iesniegums tiks rūpīgi izanalizēts un ģenerālprokuratūra sniegs atbildes.

Deputāts Ilmārs Dūrītis (AP) opozīcijas pārstāvjiem paskaidroja, ka jauniešu vakcinācija ar neatbilstošām vakcīnām ir "opozīcijas trumpis", kas izvilkts no kabatas, neņemot vērā, ka trešdaļa jauniešu, kuri saņēma šādas vakcīnas, drīz pēc tam sasniedza 18 gadu vecumu. Savukārt viens neatbilstošs vakcinācijas gadījums noticis, jo jaunieša vecāki pieprasījuši konkrēta ražotāja vakcīnu.

Dūrītis uzsvēra, ka visi vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji ir informēti par iespējamu smagu sodu, ja vakcinācijas procesā tiks konstatētas neatbilstības. Deputāts aicināja neatbalstīt Pavļuta demisijas pieprasījumu, jo ministrs savus pienākumus "veic godam", turklāt Pavļutam izdevies pārvarēt krīzes daudz labāk, nekā citiem ministriem "miera laikos".

Savukārt deputāts Juris Pūce (AP) atzina, ka vakcinācijas procesā ir bijušas problēmas, tomēr Veselības ministrija to ir centusies uzlabot, kā rezultātā process ir kļuvis raitāks. Pūce norādīja, ka opozīcijas deputātu pieprasījums par neuzticības izteikšanu Pavļutam ir "tukšs" un tas nav atbalstāms.