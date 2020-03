Ceturtdien Saeima otrajā lasījumā skata novadu reformas likumprojektu, kas paredz līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām izveidot 40 vietvaras līdzšinējo 119 vietā. Tikmēr reformas pretinieki no rīta protestēja pie parlamenta ēkas un pa atsevišķiem reģionālajiem autoceļiem pārvietojās ar smago tehniku, apgrūtinot satiksmi. Savukārt Saeima līdz pulksten 13.30 ir tikusi līdz sestajam priekšlikumam no iesniegtajiem 316.

Darbu iesāk protestu pavadībā

Pie Saeimas nama pulcējās aptuveni 150 cilvēku, rokās turot tādus plakātus kā "Īsta reforma, nevis politiska", "VARAM sakarīgi reformu darīt", "Deputāt, ja Varakļāni nav Latgalē, tad Liepāja nav Kurzemē", "Nost ar ATR locekļu ultimātu".

"Šodien, kad uz vairākiem Latvijas autoceļiem pašvaldību pārstāvji un iedzīvotāji protestē pret vardarbīgu teritoriālo reformu, sūtīsim viņiem sveicienu, jo esam par Latvijas novadiem," protesta sākumā sacīja Saeimas deputāts Edgars Tavars (ZZS).

Uz sarunu ar piketētājiem ieradās arī daži Saeimas deputāti.

Artūrs Toms Plešs (AP) pateicās piketētājiem par ierašanos un vēlmi izteikties. "Vēlos pateikt, ka administratīvi teritoriālā reforma ir nepieciešama, un tā ir nepieciešama jau sen. 2009. gada reforma pierādīja, ka tā bija neveiksmīga pieņemšanas brīdī. Desmit gadu laikā redzam, ka pašvaldības nav spējušas līdzvērtīgi attīstīties, piemēram, pakalpojumu kvalitātes ziņā." Politiķis arī norādīja, ka par novadu reformu atbildīgā komisija piedāvā tādu modeli, kas ļautu vietvarām līdzvērtīgi attīstīties.

Viņu runas laikā piketētāji gan centās pārtraukt ar starpsauceniem "komisija nav iedziļinājusies", "runā konkrēti" un "meli", kā arī skaļi svilpjot.

Protests neiztika arī bez citiem skaļiem saucieniem, piemēram, "Atlaist Saeimu", "Dombrava zaķpastala" un "politiskais reformai nē".

"Delfi" novēroja, ka uz protestu bija ieradušies cilvēki no Ikšķiles, Inčukalna, Dagdas, Ropažu un citiem novadiem.

Piketa dalībnieks no Ikšķiles novada, kurš gan rokās turēja plakātu ar Rūjienas novada ģerboni, portālam "Delfi" atzina, ka atbraucis protestēt pret "šo bardaku". "Latviju taisās sadalīt velns zina kādos novados, Ikšķile taisās pievienot Ogrei. Viss ir normāli izveidots un viss normāli funkcionē – kaut kāds murgs notiek," sacīja protestētājs.

Savukārt protestētājas no Jelgavas novada "Delfi" pauda, ka ir atbraukušas, lai iestātos pret politiskām reformām.

Latvijas Zaļās partijas ģenerālsekretārs Pēteris Dimants, kurš ir uzņēmies protestu koordinatora lomu, uzrunā sacīja, ka zemnieki no Jelgavas jau ceturtdien bija gatavi braukt uz Rīgu. "Mums bija ļoti grūti viņus apstādināt un pateikt, lai brauc nākamreiz. Viņi teica – tad nākamreiz mūsu būs trīs reizes vairāk. Šādus vārdus man ir teikuši lielākā daļa cilvēku, kas ir iesaistīti šajā akcijā," apgalvoja politiķis.

"Ja šī reforma netiks apstādināta, tad nākamreiz protests būs desmit reizes lielāks. Mēs būsim Rīgā ar lielo tehniku, mēs dzīvosim pie ugunskuriem, teltīs – mēs šeit būsim, kamēr nenovērsīs šo noziegumu pret tautu," teica Dimants. "Sūdi ir sakrājušies vairāk nekā pagājušoreiz. Nākamreiz ar šīm tehnikas vienībām, kas iebrauks Rīgā, nebūs vairs tačka ar sūdiem, kā bija plānots šodien, bet būs vezums. Sūdi būs!"

Protests noslēdzās mierīgi, dziedot "Bēdu manu lielo bēdu".

Pie sestā no 316 priekšlikumiem

Sēdes sākumā pēc koalīcijas deputātu priekšlikuma parlaments lēma par debašu runas saīsināšanu – pret to iestājās opozīcijas deputāti. Runas laiks tika saīsināts no piecām līdz trim minūtēm pirmajā uzstāšanās reizē, bet otrajā – līdz vienai.

Izsakoties pret runas saīsināšanu, pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems sacīja, ka ne tikai šim, bet arī citiem svarīgiem jautājumiem runāšanas laiks tiek saīsināts, lai sabiedrība par diskusijām uzzinātu mazāk. Viņam piekrita arī deputāts Viktors Valainis (ZZS), paužot, ka līdzīgi esot noticis, lemjot par partiju finansējuma palielināšanu, kad pērn novembrī apstiprināja 2020. gada valsts budžetu.

Līdz pulksten 13.30 Saeimas deputāti paguva pieņemt lēmumu par pieciem priekšlikumiem – deputātiem kopumā ir jāizskata 316 priekšlikumi. Deputātu balsojums ir nav bijis pretrunā ar iepriekš par novadu reformu atbildīgajā komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

Deputāti ir paguvuši noraidīt Nacionālās apvienības (NA) iesniegto priekšlikumu, lai nosaukumu "novads" mainītu uz "apriņķis". Jāatzīmē, ka attiecībā uz nosaukuma maiņu ir iesniegti vēl citi priekšlikumi.

Sēde nav iztikusi arī bez strīdiem. Parlamentāriešu starpā ķildas izraisīja Valaiņa lūgums pagarināt viņa runas laika par divām minūtēm – sēdes sākumā deputāti lēma par runas laika ierobežošanu. Uz to gan asi reaģēja vairāki koalīcijas partiju pārstāvji. Juta Strīķe (JKP) deputātam Valainim izteica piezīmi "pazūdi". Uz šo izteikumu reaģēja Gobzems, paužot, ka Strīķei kā Saeimas Juridiskās komisijas vadītājai un vienai no augstākajām valsts amatpersonām valstīm šādi izteikumi ir "deputāta necienīgi" un ka to būdu jāvērtē Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai.

Tomēr balsojums par papildu divu minūšu piešķiršana Valainim notika – to deputātu vairākums noraidīja.

Bez tam NA deputāts Jānis Dombrava sagaida, ka daļa koalīcijas atbalstīšot Strenču pilsētas, Trikātas un Ēveles pagastu pievienošanu Valmieras novadam – tas izriet no politiķa ieraksta sociālajā medijā "Facebook". Saeimas atbildīgajā komisijā iepriekš tika lemts par šo teritoriju pievienošanu Valkas novadam.

NA balsojumā Saeimā atbalstīšot Strenču pilsētas, Trikātas un Ēveles pagastu pievienošanu Valmieras novadam, noskaidroja aģentūra LETA.

"KPV LV" Saeimas frakcijas vēl vērtēs šo jautājumu, norādīja frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs.

Savukārt "Attīstībai/Par!" (AP) plāno neatbalstīt augstāk minētās izmaiņas, jo balsos par komisijā atbalstīto pozīciju.

Ziņots, ka no pulksten 7.30 līdz pulksten 10 atsevišķu novadu iedzīvotāji pret reformu protestēja, pa valsts lielākajiem autoceļiem pārvietojoties ar smagās tehnikas vienībām.

Kā 3. martā apgalvoja projekta koordinators Pēteris Dimants (LZP), akciju atbalsta 40 pašvaldības, no kurām aktīvi iesaistās 30 vietvaras. Smagā tehnika pa autoceļiem brauks ar aptuveni desmit kilometriem stundā, ieturot 50 metru atstarpi un izmantojot skaņas signālus.

Protesta braucieni notiks vismaz 15 dažādās Latvijas vietās. Ventspils novada iedzīvotāji ar smago tehniku protestēs uz Ventspils šosejas posmā no Popes līdz Usmai.

Tāpat uz Ventspils šosejas protests notiks Talsu apkārtnē, ceļu sākot pie Talsu viadukta.

Jelgavā akcijas brauciens ar tehniku notiks maršrutā Eleja – Jelgava – Miera iela – rotācijas aplis – Miera iela – Lietuvas šoseja – Eleja. Plānotais dalībnieku skaits ir ap 70 traktortehnikas vienībām.

Savukārt Kandavas novada pašvaldībā norādīja, ka no pulksten 7.30 līdz 10 būs apgrūtina satiksme uz šosejas Rīga-Ventspils, kā arī pie pagrieziena uz Jelgavu. Plānots, ka no Kandavas novada Rīgas virzienā līdz Tukumam dosies ap 40 tehnikas vienības.

Plānots, ka pulksten 8.30 pie Alsungas kultūras nama pulcēsies vismaz desmit tehnikas vienības, kas kursēs pa Kuldīgas – Alsungas – Jūrkalnes autoceļu Alsungas novada teritorijā.

Savukārt uz Tallinas šosejas protesta brauciens notiks Skultes apkārtnē, kā arī posmā no Ainažiem līdz Svētciemam, kur smagā tehnika kursēs abos virzienos.

Sēlijas zemnieki protesta akcijai pievienosies, braucot no Viesītes un Salas virzienā uz Jēkabpili.

Auces novada protestētāji pa Jelgavas ceļu dosies braucienā uz Kroņauci, savukārt uz Bauskas šosejas divvirzienu smagās tehnikas satiksme tiks organizēta ceļa posmā no Rosmes pagrieziena, šķērsojot Iecavu.

Savukārt Ilūkstē apgrūtināta satiksme būs uz reģionālas nozīmes autoceļa no Pilskalnes uz Sventi. Tiek lēsts, ka no Sventes līdz Sventes aplim dosies ap 100 tehnikas vienības.

Latgalē zemnieki protestēs arī Kārsavā un uz Viļakas – Kārsavas ceļa, atbalstot Baltinavas novada pārstāvjus.

Valsts policija informējusi, ka šajā laikā uzraudzīs satiksmi un sabiedrisko kārtību, un atgādina, ka protestu dalībniekiem ir jāievēro satiksmes noteikumi.

"Delfi" jau ziņoja, ka atbilstoši Saeimas 2019. gada 21. martā dotajam uzdevumam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavoja likumprojektu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" ar jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, kuru valdība apstiprināja pērnā gada 15. oktobrī, piedāvājot līdzšinējo 119 pašvaldību vietā veidot 39 vietvaras.

Saeima 7. novembrī likumprojektu konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā. Paredzams, ka likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā var prasīt vairākas dienas, jo ir iesniegti vairāk nekā 300 priekšlikumi.

Plānots, ka Saeima likumu pieņems līdz šī gada jūnijam, lai 2021. gadā jaunais pašvaldību iedalījums stātos spēkā un jaunās pašvaldību domes varētu darbu uzsākt nākamā gada 1. jūlijā.