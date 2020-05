Pazudušajam dronam beidzoties degvielai, atcelti gaisa telpas ierobežojumi

"Noklīdušajam" SIA "UAVFactory" dronam beidzoties degvielai, ir atcelti gaisa telpas ierobežojumi, informēja Civilās aviācijas aģentūras (CAA) Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Aivis Vincevs.

Viņš stāstīja, ka pazudušajam dronam degvielas pietika lidojumam līdz šodienas plkst.19.10, tāpēc šobrīd aktīvie drona meklēšanas darbi ir pārtraukti.

Šodien laikā no plkst.7 līdz 18 tika saņemti 18 iedzīvotāju ziņojumi par, iespējams, gaisā redzētu meklēto dronu, tomēr nevienā gadījumā šī informācija neapstiprinājās.

CAA pārstāvis informēja, ka meklēšanas darbi šodien notika gan gaisā, gan arī uz zemes. Līdz plkst.18 meklēšana no gaisa tika veikta Limbažu apkārtnē, kur, pēc viena no iespējamajiem scenārijiem, drons varēja iepriekš nolaisties. Astoņas meklēšanas vienības līdz plkst.19.10 atradās Rīgā un tās apkārtnē ar gatavību pārņemt drona vadību no zemes.

"Ievērojot, ka šobrīd nepastāv draudi civilās aviācijas drošumam, no plkst.19.10 ir atcelti gaisa telpas ierobežojumi, kas tika noteikti saistībā ar pazudušo dronu," atzina Vincevs.

Kā ziņots, pazudušais bezpilota lidaparāts pieder SIA "UAVFactory" un sakari ar to tika zaudēti sestdien notikuša testa lidojuma laikā. Uzņēmuma pārstāvis Jevgenijs Šiļņikovs apstiprināja, ka gaisa kuģis var lidot līdz 90 stundām, kā arī piebilda, ka tā planēšana orbītā ir atkarīga no vēja.

"UAVFactory" valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks Konstantīns Popiks raidījumam "TV3 Ziņas" atklāja, ka konkrētais drons tika testēts nolūkā pārbaudīt tā lidošanas ilguma spējas, kas varētu pārsniegt līdzšinējo pasaules rekordu.

"Tas ir eksperimentāls prototips jaunam produktam. Tas ir ļoti "advancēts" lidaparāts, jaunas paaudzes, speciālam pielietojumam. Protams, ir elektronika un GPS. Kas notika nepareizi, nevaram komentēt, lai to 100% pateiktu, vajag veikt izmeklēšanu," sacīja Popiks.

Viņš pastāstīja, ka "noklīdušais" drons ir aprīkots ar drošības sistēmu, kas lidaparātu automātiski nosēdina pirms degvielas izbeigšanās.

"Konkrētais tests bija vērsts uz to, lai notestētu maksimālo iespējamo lidošanas spēju. Arī bija plānots pārsniegt pasaules rekordu. Tas bija tam domāts lidojums," "TV3 Ziņām" skaidroja "UAVFactory" vadītājs.

Aptuveni 25 kilogramus smagā lidaparāta pārvietošanās ātrums varētu būt ap 70 kilometriem stundā.

Iedzīvotāji, kuri gaisā pamana 5,5 metrus plato un 3,5 metrus garo bezpilota lidaparātu, tiek lūgti nekavējoties sazināties ar Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru pa tālruņiem 29 337 238 vai 65 703 988.