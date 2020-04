Pēc Covid-19 pacienta nejaušas uzņemšanas slēgta Dobeles slimnīcas bērnu nodaļa

Saņemot pozitīvās analīzes par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 kādam pacientam un viņa mātei, slēgta Dobeles slimnīcas bērnu nodaļa.

SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" valdes priekšsēdētājs Juris Bogužs pastāstīja, ka bērns iestādē nonācis ar saaukstēšanās simptomiem. Pēc viņa teiktā, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, gan slimnīcas darbinieki tikuši maldināti no bērna mātes puses, taču Bogužs nevēlējās konkretizēt, tieši par kādiem iespējamiem inficēšanās avotiem informācija tika noklusēta.

Veicot Covid-19 testu, tas bijis pozitīvs gan bērnam, gan viņa mātei. Abi iestādē pavadījuši divas dienas, un šorīt palaisti mājās. Simptomi abiem esot nenozīmīgi.

Pēc notikušā pediatram noteikta pašizolācija, nodaļas telpas ir dezinficētas, taču nodaļa pašlaik pacientus neuzņem. Pediatra nav arī iestādes Uzņemšanas nodaļā.

Bogužs stāstīja, ka slimnīcas darbs pašlaik ir apgrūtināts, jo lielākā personāla daļa, ierobežojot ambulatoro pakalpojumu saņemšanu, ir dīkstāvē. Uzņemšanas nodaļa gan darbu turpina.

Oficiālās informācijas, kā tiks veikti norēķini ārkārtējās situācijas laikā, no Nacionālā veselības dienesta neesot saņemti, lai arī iepriekš izskanējis, ka par šo laiku slimnīca saņemt divpadsmito daļu no gada līgumā paredzētās summas. Bogužs atklāja, ka par martu speciālisti saņems atalgojumu par laiku, kad pakalpojumi sniegti, taču turpmākā situācija nav zināma. Viņš pašlaik nevarēja arī paredzēt, vai atbalsts tiks lūgts no Dobeles novada pašvaldības, kas ir slimnīcas īpašniece.

"Firmas.lv" dati liecina, ka slimnīcas apgrozījums 2018. gadā bijis 5,663 miljoni eiro, bet peļņa sasniegusi 408 881 eiro. Dati par pērno gadu vēl nav pieejami.

Kā vēstīts, no 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību, tostarp arī ierobežojumus uz ārstniecības iestāžu darbu.