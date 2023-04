Pēc 'Delfi' publikācijas krietni palielinājusies aktivitāte atļaut ziedot orgānus pēc nāves

Divarpus nedēļu laikā kopš portāls "Delfi" publicēja rakstu par orgānu donori Alīnu, kura izglāba piecus cilvēkus, cilvēki viedokli par orgānu ziedošanu pēc savas nāves steiguši izteikt krietni aktīvāk – 11,7 reizes vairāk atzīmējuši e-veselībā, nekā bija nedēļā pirms publikācijas, portāls "Delfi" noskaidroja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Rakstu par Alīnu iespējams lasīt šeit.

Nedēļu pirms publikācijas atzīmju skaits e-veselības portālā par atļaušanu vai aizliegšanu ziedot orgānus pēc nāves kopā bijis vien 171. No tiem 112 cilvēki atļāvuši, bet 59 – aizlieguši. Divarpus nedēļas vēlāk šis kopskaits jau bija 2001. Ziedot orgānus pēc nāves atļāvuši 1579 cilvēki, bet aizlieguši – 422.

Mainījušies arī rādītāji par ķermeņa un audu ziedošanu pēc nāves. Līdz 19. martam ķeksīti lodziņā par ķermeņa ziedošanas atļaušanu pēc nāves bija ielikuši 36 cilvēki, neatļaušanu – 65. Savukārt pēc 20. marta atzīmēšanas aktivitāte krietni augusi – ķermeni ziedot atļāvuši jau 314 cilvēki, bet neatļāvuši – 543.

Pirms publikācijas audus ziedot atļāva 107 cilvēki, bet neatļāva – 59. Savukārt divarpus nedēļu laikā pēc raksta par Alīnu publicēšanas audus ziedot atļāvuši 1465 cilvēki, bet tam nepiekrituši – 422 cilvēki.

Kā liecina NVD rīcībā esošā informācija, visbiežāk atzīmi par piekrišanu vai aizliegumu veica sievietes – 75% gadījumu. Sadalījumā pa vecuma grupām visbiežāk atzīmi par piekrišanu vai aizliegumu veica iedzīvotāji vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem.

Jau ziņots, ka kopš 2022. gada 1. februāra e-veselības sistēmā ir iespējams elektroniski izteikt savu gribu par ķermeņa nākotni pēc nāves – ziedot orgānu transplantācijai, zinātniskajai pētniecībai vai/un patologanatomiskajai izmeklēšanai. Kā to izdarīt, soli pa solim skaidrots šeit.