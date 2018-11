Pēc divu desmitgažu valdīšanas Sesku Liepājas mēra amatā nomaina Vilnītis

Par jauno Liepājas domes priekšsēdētāju ceturtdien ārkārtas domes sēdē ievēlēts deputāts Jānis Vilnītis (LRA), nomainot 21 gadu šajā amatā pavadījušo Uldi Sesku (Liepājas partija).

Vilnītis bija vienīgais kandidāts uz mēra amatu. Viņš ievēlēts ar 11 balsīm "par" un trīs balsīm "pret". Vilnīti jaunajā amatā atbalstīja viņa paša un Seska politisko spēku pārstāvji, bet klātesošie trīs "Saskaņas" deputāti balsoja pret Vilnīša kandidatūru. Sēdē nepiedalījās deputāte Helēna Geriloviča (S).

Jauna mēra ievēlēšana bija nepieciešama, jo Sesks saskaņā ar iepriekš panākto vienošanos ar Latvijas Reģionu apvienības (LRA) deputātiem paziņoja par atkāpšanos no amata, un tamdēļ tika sasaukta ārkārtas sēde jauna pilsētas vadītāja ievēlēšanai.

Sesks pauda cerību, ka arī turpmāk tiks saglabātas vērtības, kuras savā darbā godā turējis viņš - lai pilsēta būtu latviska, atvērta, rietumnieciska, tajā valdītu saticība.

Bijušais mērs arī pateicās par kopīgo darbu kolēģiem, ar kuriem strādājis 21 gadu. Viņš arī teica, ka esot domājis par amata pamešanu arī iepriekš, vēl pirms pēdējām pašvaldību vēlēšanām.

Pēc Seska runas zālē esošie piecēlās kājās un veltīja viņam aplausus.

Lai arī mēra nomaiņa tika apsolīta uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām, šoruden puses, īpaši Seska "nometne", par izmaiņām runāja nelabprāt, brīžiem raisot runas, ka solītās izmaiņas varētu arī nenotikt.

Jau ziņots, ka 2017. gada jūnijā, izveidojot Liepājas domē koalīciju, kurā strādā seši no Liepājas partijas un pieci no LRA ievēlētie deputāti, tika panākta vienošanās, ka LRA sākotnēji Liepājas mēra amatā atbalstīs līdzšinējo domes priekšsēdētāju Sesku. Savukārt šā gada rudenī būs jauns balsojums un par mēru tiks ievēlēts LRA kandidāts.

Vilnītis iepriekš apliecināja, ka ir gatavs ieņemt Liepājas mēra amatu. "Spēks man ir. Tas, kas ir solīts, tas ir jādara. Esmu tam gatavojies, noliekot malā visus citus pienākumus. Esmu atstājis amatus gan Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, gan "Liepājas Papīrā". Pēdējais, ko septembra vidū atstāju, bija "Liepājas Papīra" valdes priekšsēdētāja un meitas uzņēmuma "LP fabrika" valdes priekšsēdētāja amats," iepriekš sacīja Vilnītis.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka Vilnītis ir bijis Liepājas domes deputāts kopš 2009.gada, kad viņš tika ievēlēts domē no "LPP/LC" saraksta.

Savā 2017. gada amatpersonas deklarācijā Vilnītis norādījis, ka bez deputāta amata viņš arī darbojas kā valdes priekšsēdētājs "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē", biedrībā "Liepājnieki", AS "Liepājas papīrs" un SIA "LP Fabrika". Vilnītis ir arī Latvijas Reģionu apvienības valdes loceklis.

Pērn lielākos ienākumus Vilnītis guva no "Liepājas papīra", kur algā viņš saņēma 39 489 eiro, bet vēl 9840 eiro viņš no uzņēmuma saņēma dividendēs. Tāpat Vilnītis saņēma 21 642 eiro lielu algu no "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes". Savukārt Liepājas domē par deputāta darbu Vilnītim izmaksāta 8258 eiro liela alga. Vēl 1000 eiro Vilnītis nopelnījis, veicot darījumus ar kustamo un nekustamo īpašumu.

Vilnītim pieder dzīvoklis Liepājā, kā arī zemes un ēkas nekustamais īpašums Nīcas pagastā.

Vilnītis arī ir deklarējis parādsaistības 83 343 eiro apmērā.