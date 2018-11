Pēc Ģenerālprokuratūras rosīšanās Rīgas dome sasauc 'norauto' jautājumu sēdi

Rīgas dome (RD) izsludinājusi kārtējo sēdi, kurā skatīs iepriekš kvoruma trūkuma dēļ opozīcijas deputātu "norautos" jautājumus. Opozīcijā strādājošā frakcija Nacionālā apvienība uzskata, ka RD vadībā šo soli sper, jo ir "nobijusies" no Ģenerālprokuratūras, kas šobrīd izskata iespējamus mēra Nila Ušakova (S) likumpārkāpumus. RD šādu versiju neapstiprina.

Trešdien, 5. decembrī, RD skatīs 10 jautājumus, tostarp par Aivara Krasnogolova iecelšanu Rīgas bāriņtiesas vadītāja amatā uz trešo termiņu. Šis jautājums bija jāizlemj jau 21. novembra sēdē, taču RD opozīcija "norāva" kvorumu, tāpēc Ušakovs jautājumu skatīšanu atlika.

RD Nacionālās apvienības frakcija uzskatīja, ka mērs tā nedrīkstēja rīkoties, tāpēc par šādu soli informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu (NA), kurš jau iepriekš saņēma opozicionāru sūdzības par "pazudušā jautājuma" lietu.

Gerhards par iespējamiem Ušakova likumpārkāpumiem vērsās Ģenerālprokuratūrā, kas šobrīd veic lietas izvērtēšanu. Ģenerālprokuratūras pārstāve Aiga Eiduka portālam "Delfi" pastāstīja, ka šobrīd ir pieprasīti dažādi papildus materiāli, kas nepieciešami informācijas izvērtēšanai.

Nacionālās apvienības pārstāvis Edvards Ratnieks portālam "Delfi" norādīja, ka trešdien, 28. novembrī, Ģenerālprokuratūra no RD pieprasījusi skaidrojumu. Nacionālās apvienības pārstāvis uzskata, ka RD kārtējā sēde sasaukta, jo pašvaldības vadība ir nobijusies no turpmākiem Ģenerālprokuratūras lēmumiem un cenšas "aiz deguna vazāt sabiedrību".

RD Sabiedrisko attiecību departamentā šādu versiju portālam "Delfi" noraidīja, sakot, ka sēde ir sasaukta ierastajā kārtībā un nekādi speciāli pamudinājumi vai iemesli tam nav nepieciešami.

"Jautājums par Bāriņtiesas vadītāju pagājušajā sēdē netika izskatīts, jo opozīcija "norāva" kvorumu. Tādēļ pilnīgi likumsakarīgi, ka šis jautājums ir iekļauts nākamās sēdē darba kārtībā, jo šīs iestādes vadības jautājums ir jāatrisina," uzsvēra RD.

5. decembra sēdē gan nav iekļauts opozīcijas iesniegtais "pazudušais jautājums", kas paredzēja Nekustamā īpašuma nodokļa maksas atlaides piemērošanu rīdziniekiem.

Vēstīts, ka Ģenerālprokuratūrā ministrija vērsās pēc tam, kad Gerhardam par Rīgas domē notiekošo sūdzējās viņa partijas biedri. Pašvaldības opozicionāri sūdzējās par to, ka no atbildīgās komitejas dienaskārtības īsi pirms sēdes pazudis deputāta Jurģa Klotiņa (NA) sagatavots lēmumprojekts, kas paredzēja nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piešķiršanu rīdziniekiem.

Vēlāk šo jautājumu skatīja arī ārkārtas domes sēdē, kur Ušakovs, jautājumu neizskatot, uz nenoteiktu laiku pasludināja pārtraukumu. VARAM atgādināja, ka pārtraukuma izsludināšanu uz nenoteiktu laiku spēkā esošie normatīvie akti neparedz.

Par notikušo Gerhards pieprasīja Ušakova paskaidrojumu. Taču ministrija norādīja, ka 16. novembrī saņemtajā atbildē mērs situāciju neskaidroja pēc būtības un neprecizēja, kad un kā novērsīs pārkāpumus.

VARAM uzsvēra, ka ne pašvaldības dome, ne cita pašvaldības institūcija vai amatpersona nav tiesīga pārsniegt savas kompetences ietvarus un rīkoties neatbilstoši likumā un nolikumā noteiktajam.

Ušakovs komentēja Gerharda soli, sakot, ka ir pateicīgs, jo nu viņa rīcību būs iespēja precīzi tiesiski izvērtēt. "Esmu vairākkārt apgalvojis, ka šāda lēmumprojekta iesniegšana no Nacionālās apvienības deputāta Klotiņa puses ir vērtējama kā absolūti bezatbildīga tieši no termiņa viedokļa. Brīdī, kad nav ne mazākā priekšstata par nākamā gada valsts budžetu, kas likumsakarīgi neļauj prognozēt arī pašvaldības budžeta pieņemšanu, būtu pilnīgi bezatbildīgi pieņemt šādu lēmumu ar neskaidru, bet prognozējami lielu ietekmi uz Rīgas domes budžetu. Esmu aicinājis opozīciju šo jautājumu skatīt vai nu reizē ar pašvaldības budžeta grozījumiem, vai kopā ar nākamā gada domes budžetu. Neviens no šiem priekšlikumiem netika akceptēts. Diemžēl citus ierosinājumus no opozīcijas puses neesmu saņēmis," teica Ušakovs.