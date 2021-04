Pēc Lieldienām 12. klašu skolēni visā valstī varēs apmeklēt skolu divas dienas nedēļā

Ministru kabinets ceturtdien, 1. aprīlī, lemjot par izmaiņām Covid-19 ierobežojumos, pieņēmis grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas no 7. aprīļa ļauj divas dienas nedēļā skolu apmeklēt 12. klašu skolēniem visas valsts teritorijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tāds priekšlikums grozījumu projektā parādījās tikai uz šīs nedēļas Ministru kabineta sēdi un iepriekš konceptuāli valdībā netika apspriests. Pirms ceturtdienas sēdes tas gan bija vērtēts Operatīvās vadības grupā.

Ministru kabineta ceturtdien lemtais tagad paredz, ka mācību procesu klātienē 12. klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši tā saucamajam reģionu principam, var īstenot, nodrošinot, ka izglītības process klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā tiek īstenots tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, kā arī tiek veikta izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana.

Grozījumu anotācijā skaidrots, ka gatavošanos centralizētajiem eksāmeniem efektīvāk iespējams nodrošināt klātienē klasei kopumā, ne tikai noteikto individuālo klātienes konsultāciju ietvaros. Šādā gadījumā ir iespējama pedagoga pilnvērtīgāka iesaiste un veiksmīgāka problēmjautājumu identificēšana gan klases ietvaros kopumā, gan katram izglītojamam individuāli, veidojot arī veiksmīgāku komunikāciju jautājumu risināšanā.

Jāņem vērā, ka gadījumā, ja nebūtu iespējams nodrošināt minēto klātienes mācību procesu 12. klasēm arī to pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurās nenotiek mācības klātienē 12. klasē atbilstoši reģionu principam, tad šo pašvaldību izglītojamie nonāktu nelabvēlīgākā situācijā nekā tie izglītojamie, kuri mācās klātienē atbilstoši reģionu principam, un tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt arī centralizēto eksāmenu rezultātus, teikts anotācijā.

Pie šī jautājuma valdības sēdē izvērtās neliela diskusija. Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) atzina, ka, izvērtējot visus riskus, tas būtu pieļaujams. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) gan vaicāja, kāpēc nevar atcelt eksāmenus arī 12. klasēm, kā tas darīts citās valstīs.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) atbildēja, ka tas ir daudz vērtēts, bet, atceļot eksāmenus, tiktu sodīti tieši motivētie skolēni, kas gatavojas studēt, turklāt situācijā, kad izglītības kvalitāte Latvijas skolās ir nevienmērīga, centralizētie eksāmeni sniedz objektīvu ainu un ir būtiski pie salīdzinoši maza budžeta vietu skaita augstskolās. Kariņu dzirdētā argumentācija apmierināja un viņš arī piebilda, ka tā ir tikai daļēja atgriešanās skolā stingras drošības apstākļos.

Valdība arī lēmusi, ka no 7. aprīļa mācību process klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var tikt īstenots, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā.

Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā 220, lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā, un 250, lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā.

Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju, teikts grozījumos.

Klātienē notiek profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) izglītojamiem.

Epidemioloģiski drošos apstākļos notiek individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību.

Lai samazinātu izglītojamo psihoemocionālo slodzi, grozījumi paredz iespēju pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem daļu no formālās izglītības programmas apgūt klātienē, ārtelpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un izglītojamo grupai, kas piedalās izglītības programmas īstenošanā, nepārsniedzot 10 izglītojamo skaitu.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve nodrošināma attālināti, vienlaikus paredzot izņēmumu – profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, kā arī māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās ne vairāk kā 10 personu grupās.

Profesionālās izglītības programmu un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, klātienē var apgūt grupā līdz pieciem izglītojamiem.

Klātienes izglītība turpināma arī speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu. Arī sociālās korekcijas iestāde "Naukšēni" turpina klātienes darbu, ievērojot striktus piesardzības pasākumus un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu.

Klātienē būs iespējamas arī praktiskās traktortehnikas apmācības klātienē, kā arī praktiskās braukšanas apmācības AM, A1, A2 un A kategorijas vadītāja tiesību iegūšanai, un noslēguma pārbaudījuma kārtošana.

No 7. aprīļa klātienē darbosies bērnudārzi, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.