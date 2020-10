Pēc plaisu parādīšanās no ēkas Maskavas ielā evakuētas 17 personas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji 15. oktobra rītā evakuējuši 17 personas no ēkas Maskavas ielā, kuras sienās un grīdās bija parādījušās plaisas, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

VUGD norādīja, ka izsaukums saņemts šorīt pulksten 6.52. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī uz sienas un grīdas redzamas plaisas. Tika pieņemts lēmums no ēkas evakuēt iedzīvotājus, kopumā 17 cilvēkus. Notikuma vietā piesaistīti būvvaldes pārstāvji ēkas apsekošanai.

14. oktobrī arī saņemts izsaukums uz Babītes novadu, kur ezerā divās laivās atradās divi cilvēki, kas saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Ugunsdzēsēji glābēji nogādāja abus cilvēkus krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega kūpinātava, apgaismes lampa, sadzīves mantas nepasaimniekotā ēkā, sadzīves mantas dzīvojamā mājā, atkritumu konteiners, granulas apkures iekārtā, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, ka arī divos gadījumos dega atkritumi.

Palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, ugunsdzēsēji glābēji vakar Rīgā izcēla notekūdeņu akā iekrituši ezi, Talsu novadā izcēla neapsaimniekotas ēkas pagrabā iekritušu suni, Jelgavā no automašīnas motortelpas atbrīvoja kaķi, bet Daugavpilī no koka nocēla kaķi, kas saviem spēkiem nespēja no tikt lejā.

Kopumā aizvadītajā diennaktī glābēji saņēma 52 izsaukumus, no kuriem deviņi bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 37 uz glābšanas darbiem, bet seši izsaukumi bija maldinoši.