Pēc prokurora protesta izbeidz 'Coo Culte' 'kleitu nomas lietu'

Ceturtdien, 27. februārī, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija apmierinājusi Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora protestu un izbeigusi lietu par Latvijā radītā zīmola "Coo Culte" kleitu tālāku iznomāšanu.

Prokurors protestu iesniedza par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru sievietei, kura iznomāja Latvijā radītā zīmola "Coo Culte" kleitas, bija uzlikts 300 eiro sodu.

Apgabaltiesa lēmusi izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, portālu "Delfi" informēja prokuratūrā.

Tiesas kolēģija piekritusi prokurora protestā norādītajiem argumentiem, norādot, ka no likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 5. panta 2. daļas izriet, ka preču zīmes "Coo Culte" īpašniecei tiesības attiecībā uz jebkuru pārdoto oriģinālo kleitu izbeidzas ar kleitas pārdošanas brīdi, kā arī no Autortiesību likuma 32. panta izriet, ka autoram tiesības izplatīt darbu izbeidzas ar brīdi, kad darbs pirmo reizi ticis pārdots vai citādi atsavināts Eiropas Savienībā, ja to izdarījis pats autors vai ja tas izdarīts ar viņa piekrišanu.

Konkrētajā gadījumā, kad visas kleitas ar preču zīmi "Coo Culte" ir oriģinālas un likumīgi iegādātas, personai, kā likumīgai kleitu īpašniecei, ir tiesības ar tām rīkoties pēc saviem ieskatiem. Viņas darbībās nav konstatējams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 166.17 pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma sastāvs.

"Delfi" jau rakstīja, ka plašas diskusijas raisījis publiski pieejamais tiesas spriedums, kurā par nepamatotu Latvijā izveidotā zīmola "Coo Culte" kleitu iznomāšanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa kādai sievietei piespriedusi 300 eiro naudas sodu.

LAPK 166.17 pants paredz administratīvo atbildību par preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes izmantošanu vai izplatīšanu. Par to uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 eiro līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 1400 eiro līdz 14 000 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīku vai pārkāpuma priekšmetu.