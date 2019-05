Pēc Turlā ievēlēšanas sašķeļas 'Saskaņas' Rīgas domes frakcija

Partijas "Saskaņa" Rīgas domes (RD) frakcija no savām rindām izslēgusi četrus deputātus - Vadimu Baraņņiku, Alekseju Rosļikovu, Valēriju Petrovu un Vitāliju Dubovu, jo viņi atteicās balsot par domnieka Sandra Bergmaņa (S) iecelšanu vicemēra amatā, vēsta LTV ziņu dienests.

Kā LTV skaidroja bijušais Rīgas mērs Nils Ušakovs (S), visi četri deputāti ceturtdien "rupjā formā" pārkāpa frakcijas disciplīnu. Proti, nebalsoja par iepriekš izvirzīto Rīgas domes vicemēra amata kandidātu - Bergmani, kā arī par Oļega Burova (GKR) iecelšanu Rīgas brīvostas valdē.

Plānots, ka četri no frakcijas izslēgtie deputāti tuvākajā laikā tiks izslēgti arī no partijas. Tāpat visi četri deputāti tiks atcelti no saviem amatiem domē.

Savukārt domnieks Andris Ameriks (GKR) LTV pastāstīja, ka, ņemot vērā izveidojušos situāciju, Burovs ir atsaucis savu iesniegumu par atkāpšanos no Rīgas pašvaldības vicemēra amata.

Vēstīts, ka RD deputāti ceturtdien ārkārtas sēdē par domes jauno priekšsēdētāju ievēlēja "Gods kalpot Rīgai" (GKR) deputātu Daini Turlo.

Neviens cits kandidāts mēra krēslam virzīts netika, bet Turlo bija izvirzījis aizejošais Rīgas mērs Nils Ušakovs (S). "Par" Turlā kandidatūru balsoja 32 valdošās koalīcijas deputāti, bet 23 klātesošie opozīcijas deputāti izvēlējās balsojumā nepiedalīties.

Sākotnēji bija plānots, ka ceturtdienas vakarā vēl vienā ārkārtas sēdē tiks ievēlēts arī otrs Rīgas vicemērs, kura postenis kļuva brīvs, no amata atkāpjoties Oļegam Burovam (GKR). Šī sēde jau bija nozīmēta uz pulksten 20, tomēr opozīcijas darbību rezultātā ievilkās sēde, kurā tika vēlēts Rīgas mērs, tāpēc pēc ievēlēšanas Turlais paziņoja, ka vicemēra vēlēšanas ceturtdienas vakarā vairs nenotiks un tā ievēlēšanai tikšot sasaukta jauna sēde "likumā noteiktajā kārtībā".

Kā vēsta LTV, domes sēde, kurā bija plānots par RD vicemēru ievēlēt Sandri Bergmani (S), tika pārtraukta, jo vairāki deputāti no "Saskaņas" ir atteikušies par viņu balsot.