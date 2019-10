Pēc vairāku partiju iebildumiem iebuksē Purgailes virzīšana amatam FKTK

Valdībai otrdien nonākot pie jautājuma par Valsts kancelejas rīkotā konkursā izvēlētās kandidātes Santas Purgailes kandidatūras virzīšanu uz Saeimu iecelšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētājas amatā, vairāku partiju ministri cēla iebildumus gan par kandidatūras neatbilstību, gan par laika trūkumu viņu iztaujāt klātienē Saeimas frakcijās.

Tāpēc pēc nepilnu pusstundu ilgušām diskusijām un pēc premjera aicinājuma šī jautājuma izskatīšana tika atlikta uz nedēļu.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sēdes laikā neslēpa nepatīkamu pārsteigumu, ka ministri pēkšņi sākuši apšaubīt nepolitiskā procesā izvēlēto kandidatūru. Tomēr jau pirms sēdes politiskajos kuluāros bija jaušams, ka otrdien netiks pieņemts lēmums par bankas "Citadele" valdes locekles Purgailes kandidatūras virzīšanu apstiprināšanai Saeimā vadošajā amatā FKTK.

Pirmais, kurš pēc Purgailes uzrunas Ministru kabinetā par saviem plāniem amatā cēla iebildumus, bija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) norādot, ka ar kandidāti otrdien no rīta tikusies "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcija.

Tikšanās laikā secināts, ka kandidātei ir pieredze vienas komercbankas valdes locekļa amatā, bet nav darba pieredzes banku uzraudzības jomā, tādēļ radies priekšstats, ka Purgailes kandidatūra neatbilst aktuālajiem īstermiņa izaicinājumiem FKTK darbā. "Pieredze un zināšanas banku uzraudzības jomā nav tādas, kas atbilst tuvāko mēnešu izaicinājumiem," rezumēja Pūce.

Pūce piebilda, ka kandidāte paudusi gatavību apgūt nepieciešamās zināšanas, taču tam šobrīd diemžēl nav laika. Pūce paziņoja, ka balsos pret Purgailes virzīšanu apstiprināšanai Saeimā.

To izdzirdot, arī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) atzina, ka AP nostāja ir jauna informācija un nav pamata apšaubīt kolēģu viedokli, tādēļ šodien nevajadzētu steigties kandidatūru atbalstīt. Viņam pievienojās arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV) sakot, ka frakcijai nav bijusi iespēja kandidāti iztaujāt, tāpēc šodien nevar atbalstīt.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) pauda savas frakcijas viedokli, ka tikšanās ar Purgaili notikusi un kandidatūru atbalsta. Arī finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) atzina, ka bijis atlases komisijā, uzskata Purgailes kandidatūru šim amatam par atbilstošu un balsos "par".

Pēc ministru iebildumiem Kariņš atzina, ka ir ļoti savdabīga situācija, jo visām frakcijām bija nedēļa laika, lai tiktos ar kandidāti. Premjers atgādināja, ka valdība neapstiprina Purgaili amatā un nepieņem galīgo lēmumu, bet tikai virza tālāk uz Saeimu nepolitiskā atlases konkursā izvirzītu kandidatūru. Kariņš pauda aizdomas, ka varbūt kolēģiem nepatīk tieši tas, ka atlase bijusi nepolitiska, taču atgādināja, ka nav cita labāka atlases veida.

Premjers arī norādīja, ka koalīcija pati sev uzlikusi pienākumu līdz 1. oktobrim šo kandidatūru izvēlēties.

"Dīvaina situācija, ja neuzticamies nepolitiskam procesam un iebilstam. Tā ir vecā domāšana, un no tās ir jāatbrīvojas," teica Kariņš. Uz to Pūce atbildēja, ka jāatbrīvojas arī no domāšanas, ka Ministru kabinets ir tikai tehniska institūcija. Pūce atsaucās uz Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu valdībai otrdien, kurā prezidents atgādināja valdības politisko nozīmi. Pūce arī aicināja Kariņu viņu nekaunināt.

Arī Nemiro pauda atbalstu nepolitiskam izvēles procesam, bet uzsvēra, ka nevēlas pieņemt lēmumu pirms kandidātes uzklausīšanas frakcijā, kas paredzēta trešdien. Par lēmuma pieņemšanas atlikšanu izteicās arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), kurai gan personīgi neesot iebildumu pret kandidāti, kā arī labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) un kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

(KPV LV), kurš jautāja, vai atbilst patiesībai publiski izskanējusī informācija, ka Purgaile, būdama amatā FKTK, atturēsies balsot par jautājumiem, kas skar viņas līdzšinējo darba vietu banku "Citadele". Purgaile apstiprināja, ka strikti atturēsies no dalības lēmumu pieņemšanā par šo banku.

Arī veselības ministre Ilze Viņķele (AP) uzsvēra, ka, tā kā šie lēmumi ir saistīti ar frakciju, tad pareizāk būtu par šo jautājumu lemt, kad frakcijas ir uzklausījušas kandidāti.

Tāpēc, noslēdzot debates, Kariņš aicināja atlikt jautājuma izskatīšanu MK uz nedēļu, un tās laikā visiem uzklausīt un iepazīties ar kandidāti.