Pēcpusdienā jārēķinās ar palēninātu satiksmi Baltezerā; daudzviet turpinās reģionālo autoceļu remonts

Valsts ceļu tīklā būvdarbu notiek jau 47 posmos. Piektdienas pēcpusdienā, izbraucot no Rīgas, jārēķinās ar palēninātu satiksmi Baltezerā, kur turpinās tilta remontdarbi, ziņo valsts SIA "Latvijas valsts ceļi".

Visvairāk remontdarbu ir uz reģionālajiem autoceļiem. Uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) no Madonas līdz Dzelzavai jārēķinās ar sešiem pagaidu luksoforiem un ceļā jāplāno vismaz stunda. Uz Ērgļu ceļa (P4) no Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem būvdarbu posmu var izbraukt 40 minūtēs, pusstunda ceļā jāplāno Lielvārdē (A6) un uz autoceļa Sloka–Talsi (P128) Bigauņciemā un Lapmežciemā, kā arī no Sūnu ezera līdz Talsiem.



Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

uz Tallinas šosejas (A1) uz tilta pār Baltezera kanālu sašaurināta brauktuve, satiksme pa vienu joslu katrā virzienā;

uz Vidzemes šosejas (A2) no Sēnītes līdz Siguldai satiksme pa labās puses brauktuvi, ātruma ierobežojums 70 un lokāli 50 km/h. Satiksme pa vienu joslu katrā virzienā. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

uz Daugavpils šosejas (A6) Lielvārdē četros posmos satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 km/h, posma šķērsošanai jāplāno 30 minūtes;

uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) no Jēkabpils līdz Mežārei divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 23 minūtes;

uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, četri luksoforu posms. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 30 minūtes.



Lielākie ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: