Pēcpusdienā Pierīgā un uz lielākajām šosejām gaidāmi sastrēgumi un palēnināta satiksme

Piektdienas pēcpusdienā, daudziem dodoties ārpus Rīgas, Pierīgā satiksme var būt palēnināta, īpaši Jūrmalas un Saulkrastu virzienā, tāpēc autobraucēji aicināti plānot papildu laiku ceļam un izvēlēties braucieniem laiku ārpus ierastajām satiksmes maksimuma stundām, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Būvdarbi patlaban notiek vairāk nekā 90 valsts autoceļu posmos, tāpēc, dodoties ceļā, jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Posmā starp Turaidu un Suguldu notiek remontdarbi un ir divi luksoforu posmi. Trešo pagaidu luksoforu, kuru bija plānots uzstādīt jau ceturtdien, tomēr ieviesīs pēc svētku brīvdienām, nedēļā pēc 28.jūnija. Tāds lēmums pieņemts, lai garajās svētku brīvdienās vēl vairāk neapgrūtinātu posmā satiksmi. Patlaban, lai izbrauktu šo remontdarbu posmu, var būt nepieciešama pat stunda. Autovadītāji aicināti ievērot luksoforu signālus objektā. Raitākai satiksmei, lai nokļūtu no Valmieras šosejas (A3) uz Vidzemes šoseju (A2) un otrādi, autovadītāji aicināti neizmantot ceļu caur Turaidu (P8), bet braukt caur Vidzemes šosejas (A2) Sēnītes mezglu. Ja nepieciešams nokļūt Turaidā, lai izvairītos no sastrēgumiem būvdarbu zonā, var izmantot autoceļu no Ragana-Turaidu (P7).

Arī uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei notiek remontdarbi un tur jārēķinās ar 50 minūtēm ceļā.

Uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Vidzemes šosejas (A2) līdz Siguļiem notiek satiksmes drošības uzlabošanas darbi. Ātrums ierobežots līdz 70 km/h, un paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 25 minūtes. Tāpat uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei notiek seguma atjaunošana. Ātrums tur ierobežots līdz 50 un 70 km/h, divos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu un posma šķērsošana var prasīt 50 minūtes.

Iecavā, Rīgas ielā, (A7) posmā no autoceļa Iecava-Stelpe-Stelpes šoseja (P92) līdz Upes ielai, kur tiek veikta seguma atjaunošana, satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm, vadstatņiem un pārvietojamiem ceļazīmju vairogiem, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Satiksme vienā posmā tiek organizēta ar luksoforu. Platuma ierobežojums ir 4,3 metri. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir četri luksoforu posmi un ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 km/h. Posma šķērsošana var prasīt 35 minūtes.

Vairāki remontposmi ir uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13). Lielāki satiksmes ierobežojumi ir divos posmos: no Rēzeknes līdz Bekšiem, kur ātrums ierobežots līdz 70, 50 un 30 km/h, pieci luksofora posmi un paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 35 minūtes, kā arī no Maltas līdz Feimaņu pagriezienam, kur ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, asfalta seguma izbūves laikā tiks slēgta viena brauktuves josla un divvirzienu satiksmi organizēs ar luksoforiem. Paredzamais šī būvobjekta šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur tiek veikti ceļa pārbūves darbi, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī trijos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem un trijos posmos - pa vienu joslu ar priekšrocības ceļa zīmēm. Posma šķērsošana var prasīt 45 minūtes.

Uz autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) posmā no Turaidas līdz Siguldai trijos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Kravas transportam būvobjektā braukt aizliegts un posma šķērsošana var prasīt 45 minūtes vai sastrēgumu gadījumā - pat stundu.

Autoceļa Butnāri-Saldus-Ezere (P105) divos posmos no Butnāriem līdz Saldum un no Saldus līdz krustojumam ar autoceļu Saldus-Kūdras ir divi luksoforu posmi, platuma ierobežojums 2,75 metri un paredzamais abu posmu šķērsošanas laiks ir 40 minūtes.

Uz autoceļa Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Biržiem ātruma ierobežojumi ir līdz 50 km/h un 70 km/h, kā arī ieviesti pieci luksofora posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Autoceļa Līvāni-Preiļi (P63) posmā no Līvāniem līdz Rožupei ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, divos posmos satiksmi regulē ar luksoforu un posma šķērsošana var prasīt 30 minūtes.

Autoceļa Ķekava-Skaistkalne (P89) posmā no Stelpes līdz Bārbelei ir divi luksofora posms, ātrums ierobežots līdz 50 km/h un posma šķērsošana prasīs 30 minūtes.

Autoceļa Jelgava-Dobele (P97) posmā no Jelgavas līdz Šķibei trīs posmos satiksmi regulē ar luksoforiem, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai nepieciešamas 35 minūtes.

Uz autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) posmā no Bolupes līdz Gulbenei ātruma ierobežojumi līdz 50 km/h un 70 km/h un ieviests viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Autoceļa Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) posmā no Vaskiem līdz Bikstiem ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 km/h, vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu un posma šķērsošanai nepieciešamas 30 minūtes.

Autoceļa Jelgava-Staļģene-Code (P94) posmā no Jelgavas līdz Emburgai ir trīs luksoforu posmi, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, bet paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Autoceļa Smiltene-Valka (P24) posmā no Smiltenes līdz Vijas upei notiek seguma atjaunošana un Vijas tilta pārbūve. Objektā ir divi luksoforu posmi, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, un paredzamais objekta šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.