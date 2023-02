Pedagogu algām nepieciešamo finansējumu meklēs ministrijās

Pedagogu algām nepieciešamo papildus finansējumu patlaban meklē visās ministrijās, pirmdien, 20. februārī, preses konferencē pēc koalīcijas partneru sanāksmes pavēstīja Kultūras ministrijas (KM) parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons (NA).

Viņš informēja, ka koalīcijas partneru starpā panākat vienošanās, ka "koalīcijas kopīgais uzdevums" ir šo jautājumu risināt, meklējot papildus resursus ministrijas.

"Jāpanāk iesējami labākais risinājums, kas apmierinātu pedagogus un atbilstu valsts budžetam," sacīja Jansons.

Iepriekš Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pauda pārliecību, ka pedagogu algu celšanai nepieciešamais papildus finansējums būtu rodams, sakārtojot skolu tīklu, kam iebilda "Apvienotais saraksts", kas paziņojumā medijiem pauda, ka skolu tīkla reorganizācija nedrīkst būt saistīta ar pedagogu atalgojuma grafika apstiprināšanu.

Tiesa, vēlāk vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pauda partijai pretrunīgu viedokli, proti, ja pašvaldības kavējas ar skolu tīkla sakārtošanu, skolotājiem būs zemāka alga.

Lūgts precizēt AS nostāju šajā jautājumā, AS frakcijas vadītājs Edgars Tavars pirmdien mediju pārstāvjiem uzsvēra, ka AS jau pirms vēlēšanām norādījusi uz nepieciešamību skolu tīkla jautājumu skatīt detalizēti.

"AS uzskata, ka visa skolas nedrīkst mērīt pēc vienas mērauklas, jo situācijas dažādās pašvaldībās un pilsētās atšķiras," pauda Tavars, piebilstot, ka ir svarīgi saglabāt atsevišķas mācību iestādes.