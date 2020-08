Pedagogu arodbiedrība par piketu izšķirsies nākamās nedēļas sākumā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) gaidīs valdošās koalīcijas sanāksmi pirmdien, 17.augustā, un tajā lemto par augstskolu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, un tikai pēc tam izšķirsies, rīkot vai nerīkot pedagogu piketu, pēc tikšanās ar premjerministru Krišjāni Kariņu (JV) sacīja arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vanaga norādīja, ka Ministru prezidents atbalsta finansējuma piešķiršanu šim mērķim, tomēr LIZDA saglabājas bažas par naudas nodrošināšanu arī nākamā gada un vidēja termiņa budžetā. Pēc sarunām premjers esot apliecinājis, ka pats personīgi virzīšot šī jautājuma skatīšanu pirmdien partiju sadarbības sanāksmes sēdē, jo tam vajadzīgs arī pārējo kolēģu atbalsts. LIZDA vadītāja pastāstīja, ka premjers esot sniedzis redzējumu ne tikai īstermiņa risinājumam, bet arī vidēja termiņa risinājumam konkrētajam jautājumam, tomēr viņam esot nepieciešama diskusija ar pārējām partijām, no kā būs atkarīgs tas, vai šis jautājums nonāks otrdien valdības sēdes dienas kārtībā.

LIZDA nolēmusi gaidīt pirmdienu un partiju kopīgu lēmumu, no kā attiecīgi izrietēs tas, vai pedagogi otrdien piketēs vai nē. Vanaga uzsvēra, ka piketa pieteikums netiks atsaukts un pagaidām skolotāji arvien gatavojas piketam.

Lai atceltu piketu, pēc Vanagas vārdiem, nepieciešams valdības solījums tam, ka no septembra tiks nodrošināts darba samaksas paaugstinājums augstskolu pedagogiem, un skaidrs risinājums finansējuma nodrošināšanai gan 2021., gan 2022.gadam.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau ir paziņojusi, ka ir gatava rast 2020.gadam nepieciešamo finansējumu 383 777 eiro apmērā augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, nodrošinot to no IZM piešķirtā budžeta, tomēr Vanaga uzsvēra, ka aizvien nav skaidra redzējuma, kur naudu ņemt no nākamā gada janvāra.

LIZDA vadītāja uzsvēra, ka svarīgi panākt, lai algas paaugstinājums ir visam mācību gadam, ne tikai šī kalendārā gada četriem mēnešiem. "Pirmdiena izšķirs diezgan daudz. Ja pirmdien nebūs nedz īstermiņa risinājuma, nedz ilgtermiņa risinājuma, tad otrdien notiks pikets. Savukārt, ja pikets nedos risinājumu, tad tās dienas vakarā LIZDA padome lems par tālākām aktivitātēm, neizslēdzot tālāku protesta akciju organizēšanu," informēja arodbiedrības priekšsēdētāja.

Kariņa birojs aģentūru LETA informēja, ka premjers tikšanās laikā ar LIZDA pārstāvjiem uzsvēris, ka iestājas par ilgtermiņa risinājumu pedagogu, tostarp augstākās izglītības pasniedzēju, atalgojuma jautājumā un piedāvāšot par to lemt pirmdien.

Kariņš uzsvēris, ka viens no vienošanās elementiem par 2021.gada budžeta projektu būšot atbalsts "nodokļu sistēmas uzlabojumiem". Pret Kariņa partijas biedra Jāņa Reira vadītās Finanšu ministrijas piedāvājumu nodokļu pārmaiņām pašlaik iebilst Jaunā konservatīvā partija, kuru pārstāv izglītības ministre Ilga Šuplinska.

Premjers uzsvēris, ka gan koalīcijas sadarbības sanāksmē, gan valdībā nākamnedēļ plānots skatīt Finanšu ministrijas sagatavoto piedāvājumu par nodokļu sistēmas izmaiņām, balstoties uz līdzšinējām konsultācijām starp valdību veidojošo politisko spēku pārstāvjiem. Pēc Kariņa teiktā, šobrīd nodokļu sistēmas uzlabojumu piedāvājumu atbalsta četras no piecām valdību veidojošām partijām, līdz ar to diskusijas turpinoties.

Kā vēstīts, LIZDA Rīgas domē ir pieteikusi piketu, kas paredzēts 18.augustā pretim Ministru kabinetam (MK) Liepu alejā. Protesta akcijā izglītības un zinātnes darbinieki gatavojas pieprasīt valdībai paaugstināt atalgojumu augstskolu pedagogiem, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti.

Vanaga uzsvēra, ka pikets ir pieteikts un LIZDA nostājā nekas neesot mainījies - Latvijā ir jāpilda spēkā esošie normatīvie akti, un nav pieļaujama kādas pedagogu grupas nepamatota izslēgšana no darba samaksas paaugstināšanas grafika.

"Mēs ceram, ka viens otru sadzirdēsim sarunu laikā un izvairīsimies no protesta akcijām, kurās kārtējo reizi jāiziet ielās, lai iestātos par mūsu cilvēkiem un tiesiskumu. Ja sarunu laikā netiks atrisināta problēma, tad viennozīmīgi notiks pikets, neizslēdzot iespējamas vēl turpmākās protesta akcijas, par ko lemtu LIZDA padome," atklāja arodbiedrības vadītāja.