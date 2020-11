Pedagogu vadzis lūst – arodbiedrība pieprasa Šuplinskas demisiju

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) trešdien, 25. novembrī, padomes sēdē lēmusi pieprasīt Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) demisiju, žurnālistiem preses konferencē pavēstīja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

"Saņēmām atbildes no nozares ministrijas. Viena no mūsu prasībām tiek izpildīta, divas – daļēji, atlikušās – netiek izpildītas. Līdz ar to vakar valdē un šodien padomes sēdē tika lemts pieprasīt ministres demisiju," komentēja Vanaga.

Tālāk LIZDA sagatavos atbilstošos dokumentus, kurus iesniegs parlamentā, lai deputāti varētu lemt. Vanaga norāda, ka Šuplinskai ir iespēja demisionēt pašai, bet tas esot "maz ticams".

Jau vēstīts, ka jau 11. novembrī LIZDA Padomes sēdē bija plānots lemt par Šuplinskas demisijas pieprasīšanu, taču pēc sarunas ar ministri tika nolemts izvirzīt papildu prasības, uz kurām ministrei bija jāatbild līdz 23. novembrim.

Jāatgādina, ka LIZDA izvirzīja vairākas prasības: ministrei Šuplinskai jāatvainojas nozarei par savu attieksmi; reformu īstenošanai jāparedz resursi un būtiskās reformas jāīsteno, apspriežoties ar sociālajiem un sadarbības partneriem.

Tāpat LIZDA iepriekš pieprasīja saskaņojumu ar sociālajiem partneriem gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi ar mērķi samazināt Covid-19 izplatību, kompensēt izdevumus par attālinātajām mācībām.

LIZDA arī pieprasīja noteiktos normatīvajos aktos veikt grozījumus, citos atsaukt iesniegtos grozījumus, kā arī ieviest pilnveidotas darba slodzes un darba samaksu jau no 2021. gada 1. septembra.