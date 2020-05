Pēdējā diennaktī pieci jauni Covid-19 slimnieki reģistrēti Rīgā un trīs Valmierā

Pēdējā diennaktī Rīgā reģistrēti pieci un Valmierā trīs jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.



Savukārt vēl pa vienam jaunam inficētajam - Limbažu un Siguldas novados.

Infekcija joprojām konstatēta kopumā 69 pašvaldībās, proti, Aizkraukles, Aizputes, Amatas, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Ikšķiles Jelgavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā Covid-19 testi veikti 3234 iedzīvotājiem un atklāti 12 jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Līdz šim Latvijā kopā veikti 61 120 izmeklējumi, ar Covid-19 saslimušas 870 personas un 348 izveseļojušās, bet 16 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā no jauna stacionētu Covid-19 pacientu nav bijis, bet stacionāros kopumā ārstējas 34 slimnieki, no tiem 32 pacienti ar vidēji smagu un divi - ar smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra līdz šim izrakstīti 96 pacienti.