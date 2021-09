Pēdējā nedēļā audzis karantīnā esošo un Covid-19 inficēto ārstniecības darbinieku skaits

Pēdējās nedēļas laikā novērojama pieaugoša tendence, kur ārstniecības personas dodas karantīnā vai saslimst ar Covid-19, taču šo personu skaits ir nebūtisks, salīdzinot ar gada sākumā esošajiem datiem, valdības sēdē pauda veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aizpagājušajā nedēļā prombūtnē saistībā ar Covid-19 atradās 54 ārstniecības personas, bet inficējušās bija 48, savukārt pagājušajā nedēļā prombūtnē bija 68, bet inficējušies – 63.

Kopumā pozitīvo Covid-19 testu pieaugums pagājušajā nedēļā bijis būtiski mazāks nekā iepriekšējā nedēļā – pieaugums turpinājies, bet lēnākā veidā, norādīja Pavļuts.

Dati liecina, ka 79% no pagājušajā nedēļā veiktajiem testiem saistīti ar skolu skrīningu, kuru laikā atklāti 13% no pagājušajā nedēļā reģistrētajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem.

6-9 gadu vecumgrupā kopš skrīninga uzsākšanas kopā atklāti 382 Covid-19 saslimšanas gadījumi, no kuriem 166 atklāti tieši skrīninga rezultātā. 10-14 gadu vecumgrupā atklāts 661 Covid-19 saslimšanas gadījums (318 skrīningā), bet 15-19 vecumgrupā – 587 (192 skrīningā).

Kopumā izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu skrīninga rezultātā atklāti 744 Covid-19 saslimšanas gadījumi, no tiem 91% jeb 676 personām vecumā no 6-19 gadiem. 60% no visiem gadījumiem izglītojamo vidū bija simptomātiski.

"Tas norāda, ka situācijās, kad simptomi parādās, vecāki nav vērsušies pie ģimenes ārsta, lai veiktu testu, bet izmantojuši skolu skrīningu, kas šajā gadījumā norāda, ka varētu veidoties papildu risks. Aicinām pēc iespējas nenogaidīt skrīningu, bet simptomu parādīšanās rezultātā vērsties pie ārstniecības personām un veikt testus," pauda Pavļuts.

Veselības ministrijas dati liecina, ka pēdējās trīs nedēļās, kopš uzsākta Covid-19 testēšana skolēniem, Covid-19 skāris 77 izglītības iestādes 41 novadā.

Pavļuts arī uzsvēra nepieciešamību tuvākajā laikā valdībā diskutēt par papildus drošības pasākumu ieviešanu, jo turpināsies saslimstības līmeņa paaugstināšanās, ja epidemioloģiskās drošības nosacījumi netiks mainīti.

VM dati liecina, ka Līvānu novadā ir īpaši augsta Covid-19 saslimstība. Kā secinājuši epidemiologi, slimību perēkļi šajā novadā veidojas mājsaimniecībās, kas liek domāt par to, ka individuālos drošības pasākumus būtu jāievēro rūpīgāk. Zemāka, taču joprojām augsta saslimstība ar Covid-19 ir vērojama arī Smiltenes, Talsu, Jēkabpils novados.

Kā liecina SPKC izsecinātais, 62,9% ar Covid-19 saslimušo inficējušies mājsaimniecībās, 14,1% – izglītības iestādēs, 6,3% – darbā, bet 4,3% – privātā pasākumā. Savukārt 2,7% no saslimušajiem inficējušies sociālās aprūpes iestādē, 2,1% – slimnīcā, bet 0,5% – patversmē.

Pavļuts norādīja, ka Latvija sasniegusi augstu mirstības rādītāju, pārsniedzot Eiropas Savienības vidējo Covid-19 mirstības rādītājus.

Pagājušajā nedēļā pieaugusi kopējā Covid-19 pacientu gultu noslodze – pirmdienas, 13. septembra, dati liecina, ka aizņemtas ir 63% Covid-19 gultu. Vienlaikus nedēļas laikā par 14% palielināts Covid-19 gultu skaits.

Jau vēstīts, ka nedēļas laikā par 35% audzis stacionēto Covid-19 pacientu skaits.