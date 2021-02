Pelnus uz galvas kaisīs, krustu gan nevilks. Pandēmija koriģē gadsimtiem senu rituālu

Arī Skudra ir līdzīgās domās, norādot, ka "gavēnis ir laiks, lai priecātos", bet priecātos par "Dieva tuvumu cilvēkam, Dieva lielo mīlestību pret cilvēku. Reizē tas ir arī laiks, lai atbildētu šai Dieva mīlestībai, atbildētu ar gandarīšanu un atgriešanos no visa tā, kas pretojas Dievam, kas mūs no viņa šķir". Viņa skatījumā, gavēnis nav "kaut kāda cilvēku iedzīšana kompleksos", jo tas kā atturēšanās no kaut kā – lietām, procesiem ēdiena, baudvielām – nav mērķis pats par sevi, bet gan līdzeklis, lai sagatavotos gaidāmajām Lieldienām.

Sevis atjaunošanas periods

Covid-19 pandēmija drīzāk rada labvēlīgāku vidi gavēņa praktizēšanai, jo gavēnis "nesastāv tikai no atteikšanās, no gandares, bet arī no lūgšanas un žēlsirdības darbiem", kas saistīti ar trim tikumiem – ticību cerību un mīlestību, "tāpēc šis gavēņa laiks ir iespēja mācīties paraudzīties uz citu vajadzībām, ierobežojot savas iespējas, atbalstīt kādu, kuram ir lielākas un akūtākas vajadzības, praktizēt solidaritāti ar nabagiem un slimniekiem, kā arī to laiku, ko netērējam koncertu, pasākumu, krogu apmeklēšanai, veltīt vientuļiem cilvēkiem," norāda Skudra.

Tikmēr katoļu priesteris Jānis Meļņikovs (SJ) šā gada gavēnī iesaka to pārdomāt kā sevis "atkal radīšanu" (reinvention), norādot, ka "gavēnis bieži asociējas ar laiku priekš sevis, pašizaugsmei, pilnveidošanai, attīrīšanai utt., kas kristietībā tas notiek caur gavēšanu – atteikšanos no kādiem ēdieniem, piem., gaļas, kā arī lūgšanu, labiem darbiem jeb žēlsirdības darbiem un viss lai attīrītos no grēkiem un būtu cienīgs saņemt Dieva svētību".