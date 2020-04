Pensionāru federācija rosina atjaunot senioru atlaides sabiedriskajā transportā divas stundas dienā

Latvijas Pensionāru federācija (LPF) ir uzrunājusi vairākus Saeimas deputātus pārrunāt Saeimā jautājumu par atlaižu atcelšanu pensionāriem Rīgas sabiedriskajā transportā, kas noteikta, lai samazinātu jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatību, portālu "Delfi" informēja federācijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Federācija aicina izskatīt iespēju, ka seniori, kuriem līdz šim bija atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā, varētu to izmantot no pulksten 8 līdz 10 no rīta, izmantojot atlaides. Šis laiks bijis iepriekš noteikts kā ieteicamais, kad senioriem apmeklēt veikalus.

"Ja šobrīd lielveikali un citas tirdzniecības iestādes ir noteikušas laiku no pulksten 8 līdz 10, kad vēlams nākt senioriem, tad arī Rīgas biļešu sistēma to mierīgi ļautu izdarīt, nosakot, ka šajā laikā pensionāri var izmantot sabiedrisko transportu, lai nokļūtu pēc pārtikas un ikdienas produktiem," portālam "Delfi" norādīja viens no vēstules sagatavotājiem Saeimas deputāts Viktors Valainis (ZZS). Šobrīd notiek šīs vēstules sagatavošana, kas tiks nosūtīta atbildīgajām ministrijām.

Vienlaikus federācijas priekšsēdētāja Barča senioriem piekodina: "Cik vien iespējams, palieciet mājās."

Barča portālam "Delfi" norādīja, ka ir saņemti vairāki telefona zvani saistībā ar atceltajām braukšanas sabiedriskajā transportā atlaidēm pensionāriem. Arī portālam "Delfi" kāda lasītāja atsūtīja vēstuli, kurā uztraucās, ka nevar atļauties maksāt pilno sabiedriskā transporta biļetes cenu, lai nokļūtu uz tirgu.

"Esmu pensionāre, kurai ir atņemta iespēja normāli aizbraukt pēc pārtikas uz tirgu, dzīvoju Ķengaraga pašā galā. Man arī nav tik daudz naudiņas, lai es varētu maksāt par ceļu, jo Rīga atcēla visiem pensionāriem atlaides," raksta lasītāja.

Vaicāta, vai ir zināms kāds plāns, kā sociālie darbinieki un brīvprātīgie apzinās visus pensionārus, kuri par pilnu maksu nevar atļauties braukt uz aptieku vai veikalu vai nebrauc vispār, jo vēlas izolēties, un kā viņiem piegādās zāles un citas nepieciešamās lietas, pensionāru federācijas vadītāja Barča norādīja, ka to nosaka katra pašvaldība. "Esmu informēta, ka sociālie dienesti pašvaldībās jau rosās, jautājums ir par krīzes pabalstiem, tāpat arī aprūpi mājās," norādīja Barča, piebilstot, ka pati atrodas Liepājā un ievērojusi, ka sociālais dienests arī konsultē cilvēkus attālināti.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Rīgas domes pagaidu administrācija piektdien, 27. martā, veica izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos, kas uz ārkārtējas situācijas laiku atceļ lielāko daļu no atlaidēm pilsētas sabiedriskajā transportā, tādējādi mazinot pasažieru plūsmu un ierobežojot vīrusa Covid-19 tālāko izplatību.

Ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, satiksmes ministra rīkojumu vīrusa izplatības ierobežošanai transportā, kā arī salīdzinoši lielo pasažieru plūsmu situācijā, kad cilvēkiem ir fiziski jādistancējas, izmaiņas saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā paredz atcelt pasažieru braukšanas maksas atvieglojumus visiem, kam iepriekš tika piešķirta atlaide.

Izņēmums ir cilvēki ar 1. un 2. grupas invaliditāti, pirmsskolas vecuma bērni, valsts un pašvaldības policijas darbinieki, kā arī pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi.

Rīgas pašvaldības veselības aprūpes iestāžu un sociāliem darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā braukšanas sabiedriskajā transportā būs bez maksas. Lai saņemtu šo atvieglojumu, minētajām personām būs jādodas pie biļešu automātiem un tajos jāievieto savs e-talons, lai ielādētu bezmaksas braukšanas speciālo produktu – biļeti ar simts procentu atlaidi.

Savukārt pasažieru grupas, kurām iepriekš bija piešķirtas atlaides – skolēni, studenti, pensionāri, 3. grupas invalīdi, Černobiļas atomeletrostacijas seku likvidētāji, personas, kas vecākas par 75 gadiem, u.c. – izmantot sabiedrisko transportu turpmāk varēs tikai ar biļeti par pilnu cenu, liecina pašvaldības informācija.