Pērn apmeklētākā interneta vietne – 'Delfi.lv'

Pērn apmeklētākā interneta vietne bija "delfi.lv", liecina starptautiskā interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma "Gemius" publicētie jaunākie dati par Latvijas interneta lietotāju apmeklētākajām vietnēm.

"Delfi.lv" līdera pozīcijā noturējās teju visa 2022. gada garumā, izņemot pēdējo mēnesi. "Delfi.lv" gada griezumā lielāko auditoriju no visām ierīcēm kopā sasniedza pērnā gada oktobrī – 901 000 lietotāju.

Tikmēr deviņus gada mēnešus saglabājot otro pozīciju topā, vien februārī un augustā nokrītot uz trešo vietu kopējās statistikas topā, gadu līdera pozīcijā noslēdza vietne "inbox.lv" ar gada garumā lielāko apmeklējumu – 873 000 lietotājiem no visām ierīcēm kopā.

Par trešo līdz piekto vietu visa gada garumā cīnījās pat piecas vietnes – "tvnet.lv", "jauns.lv", "lsm.lv", "la.lv" un "tv3.lv". Portāls "tvnet.lv" janvārī, martā, jūlijā un septembrī bija trešā apmeklētākā vietne, bet aprīlī, jūnijā un gada pēdējos trīs mēnešos topā ieņēma ceturto vietu.

Tikmēr sešus mēnešus pērn trešā populārākā vietne bija portāls "jauns.lv", kas gadu iesāka ceturtajā pozīcijā, ko saglabāja arī martā, jūlijā, augustā un septembrī.

Kara sākums Ukrainā iezīmēja auditorijas pieaugumus februārī un martā vairākām topa ziņu vietnēm. Janvāri iesākot piektajā pozīcijā, bet gadu noslēdzot septītajā, savu lielāko auditoriju gada griezumā sabiedrisko mediju ziņu portāls "lsm.lv" sasniedza februārī – 731 000 lasītāju no visām ierīcēm kopā, kad pakāpās uz ceturto vietu topā, taču piecus mēnešus pērn portāls bija sestais apmeklētākais.

Vietne "la.lv", gada griezumā lielāko auditoriju sasniedza pērnā gada martā – 667 000 lietotāju – un gadu iesāka sestajā pozīcijā, gada vidū pakāpās uz piekto pozīciju, bet atsevišķos mēnešos bija septītajā vietā. Arī portāls "nra.lv" visvairāk lasītāju sasniedza pagājušā gada martā, kad to apmeklēja 640 000 lasītāju. Pārsvarā ieņemot astoto pozīciju starp vietnēm, janvārī, martā un jūnijā "nra.lv" pakāpās uz septīto vietu, bet gadu noslēdza kā devītais populārākais portāls.

Uzrādot pakāpenisku lietotāju pieaugumu ik mēnesi no maija līdz augustam, kā arī no oktobra līdz decembrim, savu lielāko auditoriju ziņu vietne "apollo.lv" sasniedza 2022. gada februārī – 592 000 lasītāju no visām ierīcēm kopā, visu gadu starp topa vietnēm ieņemot astoto līdz desmito pozīciju, bet februārī pakāpjoties uz septīto vietu topā.

Starp topa vietnēm pagājušā gada lielāko auditorijas izaugsmi uzrādījis portāls "tv3.lv". 2022. gadu vietne iesāka topa devītajā pozīcijā ar 549 000 lietotājiem no visām ierīcēm kopā, bet noslēdza kā piektā populārākā vietne gan novembrī, gan decembrī, gada pēdējā mēnesī sasniedzot lielāko auditoriju gada garumā – 671 000 lasītāju.

Deviņus no divpadsmit gada mēnešiem topā ieņemot desmito vietu, maijā, jūnijā un oktobrī uz devīto pozīciju pakāpās vietne "santa.lv", kas visvairāk lietotāju sasniedza pērn maijā, kad vietni apmeklēja 549 000 lasītāju.

Savukārt nemainīgi 11. pozīcijā visu 2022. gadu bija portāls "1188.lv", kas liecina par stabilu vietnes aktualitāti tās auditorijai – no februāra līdz augustam portāls pakāpeniski sasniedza gada griezumā lielāko apmeklējumu – 479 000 lasītāju.

Tāpat visu gadu topā bija vēl sešas vietnes - tiesību aktu skaidrojumu portāls "lvportals.lv," vietne "spoki.lv", portāls "bb.lv", "likumi.lv", "gismeteo.lv" kā arī vecāku portāls "mammamuntetiem.lv".

Janvārī, februārī, kā arī otrajā pusgadā starp topa vietnēm ierindojās arī reģionālais portāls "liepajniekiem.lv". Tikmēr kultūras un izklaides pasākumu biļešu iegādes vietne "bilesuparadize.lv" Top 20 populārākajām vietnēm pievienojās aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā un decembrī, visvairāk lietotāju sasniedzot jūnijā. No septembra kopējās statistikas topa vietnēm pievienojās "andelemandele.lv", decembrī sasniedzot lielāko apmeklējumu.

Mediju grupu topā stabili trešajā pozīcijā visu pagājušo gadu bija "Rīgas Viļņi" mediju grupa ar vietnēm "jauns.lv", "otkrito.lv" jeb "rus.jauns.lv", "rigasvilni.lv", "zurnali.lv".

Tikmēr "Tvnet" grupa ar vietnēm "tvnet.lv", "spoki.lv" un "apollo.lv" janvārī un augustā bija lielākā pēc sasniegto lasītāju skaita, bet pārējos gada mēnešos līderu pozīcijas ieņēma "Delfi" grupa ar vietnēm "delfi.lv", "calis.lv", "atverskapi.lv", "mansdraugs.lv", "tavsdarzs.lv" un citām.

Par pozīciju starp grupām gada garumā cīnījās arī "Tv3" un "la.lv" grupas.

Aplūkojot datu tendences 2022.gada periodā starp augustu un septembri, jāņem vērā izmaiņas pētījuma metodoloģijā, kas daļēji ietekmēja portālu auditorijas izmaiņas – "gemiusAudience" pētījumam Latvijā tika uzlabota pētījuma metodoloģija un notika pāreja uz "Constant Panel", kas pielāgoja esošajām tehnoloģijām lasītāju aprēķinus un arī izmainīja sasniedzamības kalkulāciju. Metodoloģijas izmaiņas ietver arī samazinātu varbūtību datu kalkulācijas kļūdai, atrisinātu panelistu rotācijas problēmu, kā arī labāku rezultātu konsekvenci.