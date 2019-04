Pērn Augstākajā tiesā saņemts par 7% mazāk lietu nekā gadu iepriekš

Pērn Augstākajā tiesā (AT) saņemtas 2920 lietas, kas ir par 7% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina AT 2018. gada darbības pārskats.

Tiesā izskatītas 2817 lietas. Kopējais lietu atlikums uz 2018. gada beigām – 1811 lietas, kas ir par 103 lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā.

AT pērnā gada pārskatā norādīts, ka AT statistika 2018. gadā rāda stabili pozitīvu situāciju civillietu izskatīšanā. Civillietu departamentā jau trešo gadu pēc kārtas bija vērojama atlikumā esošo lietu uzkrājuma samazināšanās, kā arī lietu izskatīšanas vidējā ilguma samazināšanās. Būtiski, ka vidēji trīs mēnešos pēc civillietas saņemšanas AT izlemts jautājums par kasācijas tiesvedības ierosināšanu.

Savukārt Administratīvo lietu un krimināllietu uzkrājums palielinājies.

2018. gada statistiskos rādītājus ietekmējusi nepieciešamība mainīt lietu izskatīšanas kārtību Krimināllietu departamentā, lai atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam nodrošinātu koleģiālu lēmumu pieņemšanu. Tāpat rezultātus ietekmēja tiesnešu ilgstošās prombūtnes.

AT departamentu priekšsēdētāji min arī citus apstākļus, kas radījuši senatoriem papildu slodzi un mazinājuši laiku tiešajiem darba pienākumiem. Tā piemēram, Civillietu departamenta divi senatori kā eksperti Tieslietu padomes izveidotajā darba grupā septiņus mēnešus papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem veica izpēti maksātnespējas lietās, bet Krimināllietu departamentā vidēji 60 darba dienas gadā katrs tiesnesis pilda pienākumus, kas izriet no speciālajiem likumiem.

Departamentu priekšsēdētāji norāda arī uz būtiskām problēmām – nekvalitatīviem zemāku instanču tiesu nolēmumiem un nekvalitatīvām kasācijas sūdzībām, kas ietekmē kasācijas instances darbu.