Pērn par ceturtdaļu audzis 'Rīgas satiksmes' pasažieru skaits

Rīgas sabiedriskajā transportā pagājušajā gadā pārvadāti 93,3 miljoni pasažieru, kas ir par 26% vairāk nekā 2021. gadā, liecina SIA "Rīgas satiksme" dati par pērno gadu.

"Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa norāda, ka 2022. gadā, beidzoties Covid-19 ierobežojumiem, pasažieri pakāpeniski arvien vairāk atsāka izmantot sabiedrisko transportu.

Pagājušā gada sākumā "Rīgas satiksmes" darbību turpināja ietekmēt pienākums nodrošināt Covid-19 pandēmijas ierobežojumus, kas atstāja ietekmi arī uz sabiedriskā transporta piepildījumu. Tāpat uzņēmuma darbību ietekmēja liela darbinieku saslimstība, gada sākumā slimoja vairāk nekā 20% no sabiedriskā transporta līdzekļu vadītājiem.

Tomēr reisu izpilde 2022. gadā bija 99,86%, papildus nodrošinot visus plānotos un neplānotos reisus atbilstoši ārkārtas situācijas pieprasījumam.

Pērn "Rīgas satiksme" apkalpoja 51 autobusu maršrutus, 21 trolejbusu maršrutus un piecus tramvaju maršrutus ar autobusu maršrutu garumu – 875 kilometri, tramvaju maršrutu garumu – 59 kilometri un trolejbusu maršrutu garumu – 210,7 kilometri.

Gadu noslēdz ar peļņu 1,8 miljonu eiro apmērā



Kopējie "Rīgas satiksmes" ieņēmumi 2022. gadā bija 168,7 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2021. gadu, ir par 7,6 miljoniem eiro vairāk. Ieņēmumi no biļešu realizācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gadā bija 32,2 miljoni eiro, kas, salīdzinājumā ar 2021. gadu, palielinājušies par 4,6 miljoniem eiro.

Ražošanas izdevumi (piemēram, materiālās izmaksas, darba samaksa un amortizācija) bija 151,8 miljoni eiro, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir pieauguši par 14,9 miljoniem eiro. Izmaksu pieaugums saistīts gan strauji pieaugošajām dīzeļdegvielas un elektroenerģijas cenām, gan citām pieaugošajām pakalpojumu izmaksām.

Pārdošanas izdevumi 2022. gadā bija 6,1 miljons eiro, kas ir par 3,6 miljoniem eiro mazāk, nekā pērn. Savukārt administratīvie izdevumi 2022. gadā bija 5,9 miljoni eiro, kas ir par 0,4 miljoniem vairāk nekā 2021. gadā.

"Rīgas satiksme" 2022. gadā vidēji apkalpoja 6245 autostāvvietas. Neskatoties uz to, ka 2022. gada sākumā turpinoties pandēmijas Covid-19 ietekmei, un, samazinoties autotransporta lietotāju pārvietošanās aktivitātei, ieņēmumi 2022. gadā palielinājās par 22% salīdzinot ar 2021. gadu un sasniedza 12,7 miljonus eiro.

Šogad atjaunos infrastruktūru

Līdz ar to 2023. gadā turpinās 2022. gadā uzsāktie sliežu ceļu pārbūves, kontakttīkla un kabeļu tīkla pārbūves darbi, apakšstaciju iekārtu modernizācijas darbi – no tiem apjoma ziņā nozīmīgākā ir sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu).

2023. gadā tiks pabeigta vairāk nekā desmit būvprojektu izstrāde (sliežu ceļu un pieturvietu pārbūve, apakšstaciju iekārtu modernizācija un ēku pārbūve, kontakttīkla un kabeļu tīkla atjaunošana), un daļai no tiem tiks veiktas būvdarbu iepirkumu procedūras un uzsākti arī būvdarbi.

Papildus tam plānots iegādāties iekārtas piecu apakšstaciju rekonstrukciju ietvaros, kā arī turpināt iesāktos apakšstaciju modernizācijas darbus, iegādājoties televadības iekārtas. Lielākais objekts, kurā tiks uzsākti būvdarbi ir 5. tramvaju depo pārbūve.

Šogad arī paredzēts pabeigt visu objektu būvprojektu izstrādes darbus un veikt būvniecības darbus visās projekta komponentēs, īstenojot 7. tramvaja maršruta posma un 5. tramvaja maršruta posma infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvaju parametriem.

Tiks īstenota arī sliežu ceļu pārbūve 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā, tostarp nodrošinot automātisko pārmiju vadības sistēmas ierīkošanu. Tiks veikta četru apakšstaciju ēku atjaunošana, kā arī vienas jaunas apakšstacijas izbūve.

Kā ziņots, šogad uzņēmums plāno arī saņemt 35 elektroautobusus, veikt to testēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā.