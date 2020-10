Pētera Grestes Vārda brīvības balvu no Latvijas saņem 'Dzīvesbiedri' vadītājs Zālītis

Par Pētera Grestes Baltijas Vārda brīvības balvas saņēmēju no Latvijas kļuva cilvēktiesību aktīvists un kustības „Dzīvesbiedri" vadītājs Kaspars Zālītis (attēlā trešais no kreisās), tapa zināms balvas pasniegšanas ceremonijā. Tā ceturtdien norisinājās Stokholmas ekonomikas augstskolā Rīgā (SSE Riga).

Kopā ar Zālīti uz balvu šogad pretendēja arī Latvijas Televīzijas Ziņu dienests un Iļģuciema cietuma kapelāne, mācītāja Rudīte Losāne. Nominantu izraudzījās balvas patrona, pazīstamā latviešu izcelmes Austrālijas žurnālista Pētera Grestes vadītā žūrija. „Šogad bija jāizšķiras starp spēcīgiem kandidātiem, bet esam pateicīgi, ka balvu šoreiz varējām piešķirt cilvēkam, kurš jau daudzu gadu gaitā ir aktīvi centies pierādīt, ka vārda brīvība ir nevis spēcīgāko un skaļāko privilēģija, bet gan absolūta nepieciešamība pilnīgi visām sabiedrības grupām," norāda žūrijas komisijas pārstāve no Latvijas Vita Dreijere.

No Igaunijas balva tika piešķirta žurnālistiem Katarīnai Krjutškovai un Koitam Brinkmanam, kas izcīnīja tiesības publiski atspoguļot nozīmīgu, ar organizēto noziedzību saistītu tiesas procesu. Savukārt no Lietuvas balvu šogad saņēma Elena Reimerīte un sabiedriskās televīzijas interneta portāls LRT.lt par raidījumu sēriju, kas atspoguļo mazāk priviliģētu sabiedrības grupu dzīvi. Īpaši asu sabiedrības reakciju izpelnījās viņas raidījums par homoseksuāliem tēviem no Lielbritānijas.

Pētera Grestes vārdā nodēvētā balva šogad tika pasniegta trešo reizi, un tās mērķis ir godināt cilvēkus un organizācijas par īpašu devumu vārda brīvības stiprināšanā.

Žurnālists Greste pasaules mediju uzmanības degpunktā nonāca, kad, darot savu žurnālista darbu medijā „Al Jazeera", Ēģiptē tika apcietināts un vairāk nekā gadu pavadīja cietumā Kairā.

Pērn Pētera Grestes Baltijas Vārda brīvības balvu saņēma trīs mediju projekti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kas, pēc žūrijas domām, aizvadītā gada laikā devuši vislielāko ieguldījumu vārda brīvības aizsardzībā un žurnālistikas attīstībā. Viens no trim Latvijas nominantiem bija "Rus.Delfi.lv" projekts "Клетка"/"Krātiņš", ko veidojušas žurnālistes Olga Petrova un Diāna Čučkova.

No Latvijas izvirzītajiem kandidātiem balvu saņēma pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica", kas pēdējo gadu laikā ir paveicis lielu darbu sabiedrības labā, norādīja organizatori. "Re:Baltica" savās publikācijās pievēršas korupcijai, naudas atmazgāšanai, krievu izlūku darbam Baltijā, problēmām veselības aprūpē utt. Trešais balvas nominants no Latvijas bija Latvijas radio žurnāliste Vita Anstrate, kas veidoja plašu rezonansi izraisījušo reportāžu sēriju "Sistēmas bērni" – par situāciju Latvijas bērnunamos.