Pētījums: 'Moderna' vakcīna ir efektīva vismaz sešus mēnešus pēc potēšanas

Uzņēmuma "Moderna" izstrādātā Covid-19 vakcīna ir efektīva vēl pusgadu pēc potēšanās, secināts otrdien žurnālā "The New England Journal of Medicine" publiskotā pētījumā.

Daudz antivielu tika konstatēs vakcinētajiem cilvēkiem visās vecuma grupās, bet jaunākiem cilvēkiem antivielu līmenis bija lielāks nekā vecāka gadagājuma personām.

Pētījuma dalībniekus plānots novērot arī turpmāk, lai noteiktu, kad aizsardzība samazinās un cik lielu papildu aizsardzību varētu sniegt atkārtota pote.

Atsevišķā pētījumā par "Pfizer" vakcīnu secināts, ka tā pēc pusgada varētu joprojām nodrošināt aptuveni 92% aizsardzību.

Pētījumā par "Moderna" vakcīnu konkrēti procenti nav minēti.

Abas vakcīnas izrādījušās ļoti efektīvas pret smagu saslimšanu ar Covid-19.

ASV, kuru draud skart ceturtais vīrusa vilnis, prezidents Džo Baidens otrdien paziņoja, ka no 19. aprīļa iespēja vakcinēties pret Covid-19 būs visiem pieaugušajiem.

Saskaņā ar ASV slimību kontroles un profilakses centra (CDC) otrdien publiskotajiem datiem vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši vairāk nekā 108 miljoni cilvēku jeb 33% iedzīvotāju, un vairāk nekā 63 miljoni cilvēki ir pilnībā vakcinēti.