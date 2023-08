Pētījums: Oligarhu zelta dzīslas Krievijas armijā; pelnījis arī Avens

Lielākā daļa Krievijas miljardieru pēdējā pusotra gada laikā nav publiski nosodījuši Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā. Vienlaikus daudzi no viņiem arī neizsakās par to, dodot priekšroku klusēšanai, dažkārt šo klusumu pārtraucot tikai ar lūgumiem atcelt pret sevi vērtās sankcijas, vai sūdzoties par savu sadzīvi. Tajā pašā laikā bagātākie krievu uzņēmēji gadu gaitā ir nopelnījuši simtiem miljonu eiro no aizsardzības budžeta līgumiem, liecina jaunākais pētnieciskās žurnālistikas organizācijas "Projekts" pētījums. Tajā minēts arī Latvijas pilsoņa un "Alfa Bank" līdzīpašnieka Pjotra Avena vārds.

Pētījumā aplūkots arī Latvijas pilsonis Pjotrs Avens. Viens no "Alfa Bank" līdzīpašniekiem, investīciju kompānijas "LetterOne" akcionārs ir viens no tiem uzņēmējiem, kas kļuva par "Projekta" izmeklēšanas varoņiem. "Delfi" izdevās iegūt arī paša Avena komentāru, saistībā ar jauno pētījumu, kaimiņzemes oligarhu rīcību un viņa paša šā brīža pozīciju.

Vērienīgajā pētījumā žurnālisti analizējuši publiskos valsts līgumus starp uzņēmumiem, kas pilnībā vai daļēji pieder biznesmeņiem no žurnāla "Forbes" pirmskara reitinga augšgala, kaimiņvalsts aizsardzības rūpniecības līderiem, Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūrām un kompāniju "Rosgvardija" laika posmā no 2014. līdz 2023. gadam.

Secināts, ka no 200 lielākajiem Krievijas uzņēmējiem, saskaņā ar "Forbes" reitingu, vismaz 81 no viņiem ir atklāti iesaistīts Krievijas armijas apgādē un sadarbojas ar militāri rūpniecisko kompleksu.

Līgumu kopējais apjoms ir vismaz 220 miljardi rubļu (aptuveni 3,4 miljardi eiro).