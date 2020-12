Pētīs Āgenskalnā sprādzienā cietušo ēku; lems par konservāciju vai nojaukšanu

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis ceturtdien, 31. decembrī, sasauca Rīgas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas (CAK) sēdi, kurā atbildīgo dienestu pārstāvji sniedza informāciju par paveikto Āgenskalnā notikušā sprādziena seku novēršanā un sniegto palīdzību cietušajiem iedzīvotājiem.

Staķis izteica pateicību dienestu pārstāvjiem par operatīvo rīcību, kā arī uzsvēra, ka pašvaldība sniegs visu iespējamo palīdzību ēkas iedzīvotājiem esošās ēkas atjaunošanā vai jaunu dzīvojamo platību piešķiršanā.

Rīgas Būvvaldes vadītājs Jānis Belkovskis CAK sēdē informēja, ka ēkas tehnisko izpēti varēs sākt nākamnedēļ.

Daļa ēkas sprādzienā palikusi neskarta, tāpēc, atbilstoši ekspertu slēdzienam, būs jālemj par ēkas konservāciju vai nojaukšanu.

Sprādzienā cietusī ēka atrodas "Rīgas namu pārvaldnieka" (RNP) apsaimniekošanā. Kā informēja RNP pārstāvji, tiklīdz ugunsdzēsēji beigs darbu, tā uzņēmums nodrošinās ēkas iežogošanu un apsardzi. Teritorijas sakopšanu veiks RNP un Satiksmes departaments.

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs informēja, ka iedzīvotājiem iespējams ierobežoto sprādziena vietu apiet caur parku, savukārt sabiedriskais transports novirzīts pa apvedceļiem, jo slēgta transporta kustība Melnsila ielā, posmā no Kapseļu ielas līdz Nometņu ielai.

Iedzīvotāji par izmaiņām maršrutos plašāku informāciju var iegūt "Rīgas satiksmes" mājaslapā vai sociālo tīklu kontos.

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Juris Lūkass norādīja, ka bez pajumtes palikušajiem iedzīvotājiem piedāvāta iespēja uzturēties pašvaldības viesnīcā, bet viņi no šīs iespējas atteikušies un nogādāti pie tuviniekiem. Tāpat izmitināšana viesnīcās būs pieejama tiem, kuri pašlaik hospitalizēti, pēc tam, kad tiks izrakstīti no ārstniecības iestādes. Iespēju robežās arī iedzīvotājiem no dzīvokļiem iznestas nepieciešamās mantas. RPP turpina dežurēt notikuma vietā, nodrošinot teritorijas ierobežošanu.

Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte uzsvēra, ka cietušie iedzīvotāji aicināti saņemt atbalstu Sociālajā dienestā.

Jau vēstīts, ka Pārdaugavā, Melnsila ielā 2 naktī uz ceturtdienu uzsprāgusi, daļēji sagruvusi un aizdegusies trīsstāvu dzīvojamā ēka. Negadījumā cietuši seši cilvēki un viens gājis bojā. Sprādziena iemesli tiek skaidroti un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) turpina strādāt notikuma vietā.