Petravičai vīrs par dividendēm nopircis 'Lexus' automašīnu

Pagājušajā gadā labklājības ministrei Ramonai Petravičai (KPV LV) vīrs Aleksandrs Petravičs iegādājies 2015. gadā ražotu automašīnu "Lexus NX 300h", liecina Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtā ministres amatpersonas deklarācija.

Deklarācijā tiek skaidrots, ka automašīnu iegādājies ministres vīrs, samaksājot par to no saviem ienākumiem, kas radušies no dividendēm, bet reģistrējot transportlīdzekli uz Petravičas vārda.

Iepriekš ministres valdījumā bija 2011. gadā ražota automašīna "BMW 530". Petravičas deklarācijā par 2019. gadu skaidrots, ka "BMW" īpašnieks bijis vīrs, un līdz ar "Lexus NX 300h" iegūšanu savā īpašumā Petraviča atteikusies no "BMW" turētājas tiesībām.

Sludinājumu portālā "ss.com" 2015. gada izlaiduma automašīnas "Lexus NX 300h" cena svārstās robežās no 25 500 eiro līdz 28 900 eiro.

Pērn Petraviča ministres amatā nopelnījusi 62 287 eiro. Tāpat politiķe saņēmusi 9828 eiro par darbu Saeimā un 409 eiro budžeta maksājumus no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Iepriekš Petraviča ilgstoši strādāja par finanšu vadītāju sava vīra uzņēmumā SIA "Monēta", kura pamatdarbība ir mazumtirdzniecība ar pārtikas un primārās nepieciešamības precēm un transporta pakalpojumi, taču, saskaņā ar amatpersonas deklarāciju, 2019. gadā ministre šajā uzņēmumā vairs nav strādājusi un arī algu tur nav saņēmusi.

VID iesniegtajā amatpersonas deklarācijā tostarp minēts, ka Petravičai pērn bija 43 303 eiro uzkrājums "Swedbank" un 8760 eiro uzkrājums "Citadele bankā". Tāpat politiķei bija 11 000 eiro skaidras naudas uzkrājums.

Deklarācijā par 2019. gadu Petraviča norādījusi divus īpašumā esošus dzīvokļus – Saldū un Saldus novada Kursīšu pagastā. Ministres īpašumā ir arī būve Saldus novada Ezeres pagastā, bet valdījumā – zemes gabals Saldus pagastā. Petravičai tostarp pieder kopīpašumā esošs zemes gabals un ēkas Aucē.