'Pfizer' pieļauj, ka balstvakcīnas būs vajadzīgas vairākus gadus

Covid-19 vakcīnas balstdevas cilvēkiem visticamāk būs vajadzīgas "vairākus nākamos gadus", pieļauj farmācijas lieluzņēmuma "Pfizer" vadītājs Lielbritānijā Bens Osborns.

Šobrīd vēl nav skaidrs, vai balstdevas būs vajadzīgas reizi gadā vai ik pa sešiem mēnešiem, viņš norādīja.

Intervijā ziņu aģentūrai PA par godu Covid-19 vakcīnas pirmās potes injicēšanai masu vakcinācijas kampaņas ietvaros Osborns sacīja, ka kampaņa Lielbritānijā bijis "neredzēts pasākums".

Izsakoties par vīrusa omikrona paveidu, Osborns sacīja: "Mēs visi gaidām uz dažādu datu parādīšanos ne tikai no "Pfizer" un "BioNTech", bet arī visas pasaules valdībām un veselības aizsardzības sistēmām."

Vaicāts, cik ilgu laiku cilvēkiem būs vajadzīgas balstdevas, Osborns sacīja: "Es uzskatu, ka to ir sarežģīti pateikt attiecībā uz to, cik daudzi gadi tie būs, jo neviens no mums nevar prognozēt, kā vīruss attīstīsies laika gaitā."

"Es uzskatu, ka zinātne un dati mums tomēr demonstrē, ka mums visticamāk būs vajadzīgs zināms balstīšanas līmenis pieaugušajiem iedzīvotājiem vairākus nākamos gadus," atzina Osborns. "Tas ko mēs nezinām, ir, vai tā būs sešu mēnešu balstdeva, kā mums tas ir tagad, vai arī tā būs kā gripai līdzīgā balstdeva katru gadu."