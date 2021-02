Pie Ģertrūdes ielas seguma atjaunošanas plānots ķerties maijā

Šobrīd turpinās aktīvā projektēšanas fāze šogad plānotajiem Ģertrūdes ielas seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbiem, uzklausot iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju priekšlikumus. Projekta vizuālie risinājumi būs pieejami marta beigās, savukārt pilnībā projektēšanu paredzēts pabeigt jūnija sākumā, portālu “Delfi” informēja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka plānotie remontdarbi būs Ģertrūdes ielas posmā no Aleksanda Čaka līdz Skolas ielai.

Janvāra beigās noslēdzās iedzīvotāju interneta aptauja, kurā tika noskaidrots, ko centra un Ģertrūdes ielas iedzīvotāji sagaida no gaidāmajiem darbiem.

Tāpat janvāra beigās tika organizēta pirmā sanāksme ar Ģertrūdes ielas uzņēmējiem, kurā Rīgas domes Satiksmes departamenta, projektētāju biroja "Vertex projekti" un "ALPS" ainavu darbnīcas speciālisti iepazīstināja ar projekta gaitu un izstrādes procesā esošajiem risinājumiem.

Kā norāda Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs, Ģertrūdes ielas seguma atjaunošanas un ielas labiekārtošanas darbu projekts būs kā paraugs turpmākajiem projektiem – ar plašu iedzīvotāju iesaisti un savlaicīgu informēšanu.

Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju (NVO) "Pilsēta cilvēkiem," Rīgas Centra attīstības biedrība un apvienība "Apeirons" pārstāvjiem mēneša garumā interneta vidē tika veikta centra un Ģertrūdes ielas iedzīvotāju aptauja, saņemot vairāk nekā 540 atbildes. Rezultāti atklāj, ka iedzīvotāji sagaida ne vien ielas un ietvju seguma atjaunošanu, bet arī gājēju un velobraucēju komforta uzlabošanu, labiekārtošanu, apzaļumošanu un satiksmes organizācijas izmaiņas, tostarp pie Ģertrūdes ielas baznīcas.

Plānots, ka maijā SIA "Rīgas ūdens" sāks savu inženierkomunikāciju pārbūvi, pēc tam sekos AS "Rīgas siltums" inženierkomunikāciju pārbūves darbi un pēc inženierkomunikāciju turētāju darbu pabeigšanas Satiksmes departaments uzsāks ielas seguma atjaunošanu un labiekārtošanu.

Darbi tiks organizēti trīs posmos: no A. Čaka līdz Kr. Barona ielai, no Kr. Barona ielas līdz Brīvības ielai un no Brīvības ielas līdz Skolas ielai.

Remontdarbu laikā tiks veikts ne vien inženierkomunikāciju pārbūve un ielas segumu atjaunošana, bet arī publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana, kas ietver ielas apstādījumus, satiksmes organizācijas uzlabošanu un labiekārtojuma elementus – soliņus, atkritumu urnas, augu konteinerus, kā arī novietnes riteņiem un mikromobilitātes rīkiem.

Jau vēstīts, ka Ģertrūdes ielā dažādos posmos vairākas reizes ielas bruģī ir ielūzušas automašīnas. Pēc ģeofizikālās pārbaudes atklātas paaugstinātas mitruma zonas, taču tās neesot bīstamas.

Ar radiolokācijas metodi tiek veikta ielas pārbaude, noskaidrojot, kur un kādas inženierkomunikācijas ir bojātas, un kur potenciāli var veidoties izskalojumi un seguma deformācija. Konstatējot šādas zonas, tās tiek nekavējoties norobežotas un veiktas detalizētākas pārbaudes