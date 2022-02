Pie Krievijas vēstniecības pieteikti divi piketi

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ceturtdien pie Krievijas vēstniecības Rīgā ir pieteikti divi piketi, portālam "Delfi" pavēstīja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

Viens no tiem pieteikts no pulksten 11 līdz pulksten 19. To pieteikusi Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrību konfederācija "VICHE".

Savukārt otru piketu no pulksten 17 pieteikusi kāda fiziska persona.

Pēc Komunikācijas pārvaldes paustā, ņemot vērā jaunākos notikumus Ukrainā, Rīgas pašvaldība paātrināti izskatīs un nepieciešamības gadījumā saskaņos šīs valsts atbalstam organizētos pasākumus.

Kā vēstīts, ceturtdien plānots sasaukt Rīgas domes sēdi, lai lemtu par konkrētu, praktisku atbalstu Ukrainai, un paustu Rīgas nosodījumu saistībā ar Krievijas sākto karadarbību, vietnē "Twitter" pavēstīja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP).

Tāpat ziņots, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins naktī uz ceturtdienu ap 4:50 (pēc Latvijas un Ukrainas laika), visticamāk, iepriekš ierakstītā uzrunā pasludināja specoperācijas sākumu pret neatkarīgo Ukrainu. Līdz ar šo paziņojumu Krievijas spēki uzsākuši jaunu posmu 2014. gadā sāktajā kaimiņvalsts terorizēšanā.

Ukrainas Bruņoties spēki informē, ka viss sākās pulksten 5.00 ar armijas vienību apšaudīšanu valsts austrumos un raķešu triecieniem pa lidostām, kā arī militārajiem objektiem. Sekojušas artilērijas apšaudes pa pierobežas teritorijām.

Krievijas spēki šķērsojuši Ukrainas robežu gan no Baltkrievijas, gan okupētās Krimas, gan Krievijas puses.