Pie Latvijas-Lietuvas robežas atkal izveidojusies kravas automašīnu rinda

Pie Latvijas un Lietuvas robežas pirms Grenctāles atkal izveidojusies kilometriem gara kravas automašīnu rinda, ziņu aģentūrai BNS pastāstījis Lietuvas Valsts robežapsardzības dienesta preses sekretārs Ģiedrjus Mišutis.

Pēc viņa teiktā, Latvijas pusē pēdējās mašīnas atrodas aptuveni 12 kilometrus no robežas, taču atstatumi starp transportlīdzekļiem ir diezgan prāvi, tādēļ faktiskais rindas garums līdzinās pieciem līdz sešiem kilometriem.

"Speciālisti pārbauda šoferu veselību, temperatūru, dokumentus, bet šīs procedūras ilgst vienu līdz divas minūtes, un rinda virzās uz priekšu," norādījis Mišutis.

Pēc viņa teiktā, vieglo automašīnu rindas Grenctālē nav, lai gan šis robežas šķērsošanas punkts no piektdienas ir vienīgais, caur kuru no Latvijas Lietuvā atļauts iebraukt ne tikai kravas mašīnām.

Kā ziņots, ceturtdien pie Grenctāles bija izveidojusies 16 kilometrus gara automašīnu rinda, bet no rīta situācija bija normalizējusies.

Lietuva no pusnakts vēl vairāk ierobežojusi vieglo automašīnu iebraukšanu valsts teritorijā un izbraukšanu no tās. Neskaitot Grenctāli, tas vēl atļauts caur Kalvariju robežas šķērsošanas punktu pie Polijas robežas, tikmēr no Baltkrievijas un Krievijas puses ar vieglajiem automobiļiem Lietuvā iebraukt aizliegts.

Ierobežojumi netiek attiecināti uz kravas transportu, kas var šķērsot robežu visos punktos, kuri darbojas pie Latvijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas robežām.

No sestdienas aizliegti arī prāmju reisi uz Lietuvu, izņemot prāmju maršrutu no Ķīles uz Klaipēdu, kā arī pasažieru avioreisi uz Lietuvas lidostām un no tām - šai ziņā izņēmumi iespējami ar atsevišķu Lietuvas Transporta drošības administrācijas atļauju, saskaņojot ar satiksmes un ārlietu ministriem.

Satiksmes ierobežojumi noteikti saistībā ar karantīnu, kas Lietuvā izsludināta uz laiku līdz 13. aprīlim, bet, domājams, tiks pagarināta.