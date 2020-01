Pie Ventspils avarējušās baržas novilkšanai no sēkļa gaida labvēlīgus laika apstākļus

Pie Ventspils avarējušo baržu "Trias" gatavo novilkšanai no sēkļa un nogaida labvēlīgus laika apstākļus glābšanas operācijai, informēja Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieks Pēteris Subbota.

Kā vēstīts, netālu no Ventspils kopš pagājušā gada nogales jūrā uz sēkļa atrodas ogļu pārvadāšanas barža, kas 30. decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa pie Užavas.

Subbota stāstīja, ka avarējusī barža "Trias" joprojām atrodas avārijas vietā. Piektdiena un sestdiena līdz šim bijušas vienīgās dienas, kad laika apstākļi ļāvuši veikt tehniskos gatavošanās darbus baržas novilkšanai. Šajās dienās veikta baržas kravas tilpnes, tehnisko telpu un balasta tanku inspekcijas, kas ļauj apjaust iespējamos bojājumus un ir pamats turpmākai novilkšanas operācijas plānošanai.

Veikta baržas korpusa virsūdens un zemūdens daļas rūpīga vizuāla pārbaude un dziļumu mērīšana. Instalēti un nostiprināti personāla nokļūšanas trapi, kā arī kravas pārvietošanas no krasta uz baržu, no darba laivas uz baržu sistēmas. Pārbaudīti baržas tehniskie līdzekļi. Uz avarējušās baržas nogādāta virkne aprīkojuma, kas paredzēts ūdens atsūknēšanai, tilpņu pārbaudei, baržas savienošanai ar velkoņiem, uzsvēra Subbota.

Viņš norādīja, ka pēc pilnīgas informācijas saņemšanas par esošo baržas un apkārtējās vides stāvokli, proti, dziļumu, gultnes raksturojumu, laika apstākļus glābšanas kompānija "Alfons Hakans" sagatavos novilkšanas operācijas plāna gala versiju, ko saskaņos ar Krasta Apsardzes dienestu.

Subbota piebilda, ka laika prognozes liecina, ka tuvākās diennakts laikā laika apstākļi būtiski ierobežos darbus notikuma vietā un faktisko novilkšanu nevarēs veikt, kamēr neizveidosies 36-48 stundu ilgs labvēlīgu laika apstākļu posms.

Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieks šo incidentu vērtē kā salīdzinoši vienkāršu un ar zemām riska pakāpēm personāla un vides piesārņojuma ziņā. "Laika apstākļi pašlaik ir noteicošais faktors, kas visvairāk ietekmē kopējo procesa virzību," uzsvēra Subbota.

Krasta Apsardzes dienests turpina sekot notikumiem avārijas vietā, informē citas iesaistītās institūcijas un saglabā paaugstinātu gatavību reaģēšanai uz iespējamo vides piesārņojumu, piebilda Subbota.

Gatavošanos baržas glābšanas operācijai, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu, pārņēmusi glābšanas kompānija "Alfons Hakans". Velkoņi "Poseidon" un "Tor" tiek apgādāti ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem, lai varētu veikt baržas glābšanas operāciju.

Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs norādīja, ka uz baržas borta esošajos degvielas tankos atrodas divas tonnas dīzeļdegvielas. Degvielas tanki izvietoti baržas aizmugurē zem galvenā klāja.