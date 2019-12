Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome piešķīrusi mūža stipendijas 16 no pieteiktajiem 82 pretendentiem, informēja fonda pārstāve Jana Vērdiņa.

Mūža stipendija piešķirta keramiķei, dizainerei Beatrisei Kārkliņai, arhitektam Teodoram Nigulim, muzeju speciālistēm Rutai Cimdiņai un Laumai Lancmanei, literātēm Andai Līcei un Mārai Svīrei, klarnetes spēles pedagogam Gunāram Kļaviņam, baletdejotājam Laimonim Šmitam, režisoriem Modrim Tenisonam un Ilonai Brūverei, aktrisēm Līgai Liepiņai un Lāsmai Kugrēnai, Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātājai Silvijai Babānei, tautas lietišķās mākslas meistarei Dagmārai Prībergai, fotogrāfam Andrejam Grantam un māksliniekam Jurim Putrāmam.

Mūža stipendiju izmaksu uzsāks no 2020.gada janvāra. Mūža stipendiju, kas no nākamā gada janvāra ir 170 eiro, katru mēnesi maksā papildu pensijai un citiem ienākumiem.To neapliek ar nodokļiem. VKKF mūža stipendijas izmaksā no savā budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Vecuma ierobežojuma mūža stipendijas piešķiršanai nav.

VKKF mūža stipendiju piešķiršanas kārtība paredz, ka tiesības pieteikt pretendentus mūža stipendijas saņemšanai ir Kultūras ministrijai, Latvijas Radošo savienību padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai, Kultūras ministrijas padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm, Kultūras ministrijas pārziņā esošajiem valsts uzņēmumiem un kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļas turētāja.

Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisijas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot katru pretendenta lietu individuāli. VKKF padome katru gadu nosaka piešķiramo mūža stipendiju skaitu. VKKF mūža stipendijas piešķir kopš 1999.gada.