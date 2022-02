Pieaudzis Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās esošo pacientu skaits pieaudzis no 1143 līdz 1190, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

No slimnīcās esošajiem pacientiem Covid-19 kā pamatdiagnoze noteikta 599 saslimušajiem, kas ir par 47 vairāk nekā iepriekšējā diennaktī. Kopumā aizvadītajā diennaktī stacionēti 106 Covid-19 pacienti un no slimnīcām izrakstīti 44.

No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 523 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 76 - ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī konstatēti 5427 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19, saņemti ziņojumi par septiņiem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Kopumā aizvadītājā diennaktī veikti 11 653 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem sasniedza 46,6%.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir samazinājies no 7037,9 līdz 6913,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs zem 7000 sliekšņa nokritis pirmo reizi kopš 15. februāra.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 3428,5 līdz 3360,4.

No septiņiem mirušajiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadu vecumam, viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No tiem četri bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt trīs bija vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5215 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 63 620 iedzīvotāji. Pēc septiņām dienām saslimušais tiek uzskatīts par veselu.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 649 504 cilvēkiem.